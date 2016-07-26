المنتخب يحدد موعد ودياته استعدادا للجولة الأولى من تصفيات المونديال

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر موعد مباراتي الفريق الوديتين استعدادا للقاء الكونغو في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب إلى أن الجهاز الفني حاول استغلال انسحاب تشاد من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، ونجح في تنظيم مباراتين وديتين.

وأوضح"سنلعب مع غينيا يوم 30 أغسطس بملعب برج العرب، ثم جنوب إفريقيا في ملعبها يوم 6 سبتمبر المقبل".

وأكد عبر قناة "الحياة 2" أن هيكتور كوبر المدير الفني وجد أن هذه المواعيد أنسب وسيلة لإعداد الفريق لمباراة الكونغو المقرر لها أول أكتوبر المقبل.

وتضم مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم أيضا منتخبي غانا وأوغندا.