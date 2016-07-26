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موسكو: مصر تشارك فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية

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موسكو: مصر تشارك فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية موسكو: مصر تشارك فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنها أرسلت دعوة لـ43 دولة للمشاركة فى مراقبة انتخابات مجلس الدوما الروسى، ومن بين هذه الدول وأمريكا وأكرانيا.

وأكد أحد أعضاء لجنة الانتخابات المركزية الروسية "فاسيلى ليخاتشيف" لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أنه تم إرسال دعوة إلى اللجنة الأمريكية الاتحادية للانتخابات، والأهم من ذلك تم إرسال دعوة لأوكرانيا أيضا.

وأشار فاسيلى ليخاتشيف إلى أن روسيا لم تتلق استجابة نظرائهم الأمريكيين حتى الآن، موضحا أن الدعوات تشمل مصر، قيرغيزستان، روسيا البيضاء، أرمينيا، أذربيجان، أوزبكستان، كازاخستان، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، مولدافيا، طاجيكستان، تركمانستان، منغوليا، ليتوانيا، لاتفيا، صربيا، كرواتيا، بولندا، هنغاريا، البوسنة والهرسك.

وتشمل قائمة الضيوف بوليفيا والمكسيك وبيرو والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، والأرجنتين وكولومبيا وكوريا الجنوبية والفلبين، وإندونيسيا والهند والعراق وإيران، وأنغولا وجنوب أفريقيا جمهورية (جنوب أفريقيا)، والصين، واليابان، وباكستان، والولايات المتحدة وأوكرانيا.


>بالصور.. على عبد العال يلتقى رئيس الدوما الروسى بموسكو بحضور وفد برلمانى مصرى
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