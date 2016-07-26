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تريزيجيه بديلا مع أندرلخت أمام روستوف في دوري الأبطال

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تريزيجيه بديلا مع أندرلخت أمام روستوف في دوري الأبطال تريزيجيه بديلا مع أندرلخت أمام روستوف في دوري الأبطال

تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت البلجيكي على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة روستوف الروسي في الدور الأول التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا.

واختار ريني فييلر المدير الفني لفريق أندرلخت تشكيلة فريقه الأساسية دون وجود تريزيجيه الذي تألق بشدة في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخلال فترة الإعداد سجل تريزيجيه 4 أهداف وصنع هدفا في ثاني مواسمه مع الفريق البلجيكي.

ويلعب فريق أندرلخت أمام روستوف في روسيا في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال.

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى لفريق أندرلخت هذا الموسم.

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