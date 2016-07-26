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قيادى بالجيش الليبى يهدد بتفجير ناقلات النفط الأجنبية

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قيادى بالجيش الليبى يهدد بتفجير ناقلات النفط الأجنبية قيادى بالجيش الليبى يهدد بتفجير ناقلات النفط الأجنبية
هدد رئيس أركان الجيش الليبى بقصف ناقلات النفط الأجنبية إذا دخلت المياه الإقليمية وذلك بعد اتفاق مثير للجدل أبرم بين مبعوث الأمم المتحدة وزعيم مليشيات مسيطرة على مرافئ تصدير النفط.

وحذر اللواء عبد الرازق الناظورى اليوم الاثنين الشركات الأجنبية من توقيع اتفاقيات نفط مع أى طرف سوى فرع المؤسسة الوطنية للنفط التى تديرها الدولة فى بنغازي.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قد انقسمت إلى فرعين، شرقى وغربي. ويقع فرعها فى بنغازى تحت سلطة البرلمان المعترف به دوليا الذى ينعقد فى مدينة طبرق شرق البلاد. أما فرعها الغربى فيقع تحت سلطة التى تشكلت بوساطة من الأمم المتحدة فى طرابلس.

جاءت خطوة الناظورى بعد أيام من توصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إلى اتفاق مع زعيم المليشيات إبراهيم الجضران، التى تسيطر على أبرز حقول النفط فى ليبيا.
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مصر 365

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