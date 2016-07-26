علماء يكتشفون طفيليات موجودة فى براز القطط تدمر سرطان المبيض

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث وجد العلماء استراتيجية واعدة لمحاربة سرطان المبيض الخطير الذى يصيب السيدات فى براز القطط.

وأوضح العلماء عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن القطط تفرز بروتينا طفيليا يدعى "التوكسوبلازما" وهى جرثومة معدية يتجنبها العديد من البشر، ويمكن أن تصيب الجنين والمرأة الحامل، مما تسفر عن وفاته أو تسبب حدوث تلف بمخه.

ولكن الآن، اكتشف فريق من الباحثين البريطانيين بروتينا يوجد فى طفيليات براز القطط يمكنه تدمير أورام المبيض، ويمكنه فتح آفاق جديدة لإنتاج لقاح للسرطان، وفقاً للدراسة التى نشرت فى مجلة “Plos One” بقسم علم الوراثة.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور "ديفيد بزيك"، إن السرطانات العدوانية غالباً ما تبدو وكأنها تتحرك بسرعة القطار، ولكن هذه البروتينات المكتشفة توقف تقدمها وتساعد على انكماشها حتى تختفى.

وأضاف الباحثون أن الخلايا السرطانية تحاكى الخلايا البشرية، مما تجعل من الصعب على الجهاز المناعى تحديد الخلايا التى تهاجمها،ومع ذلك، عندما تدخل الطفيليات “T.gondii” الموجودة فى براز القطط تعزز جهاز المناعة، وتخلق خلايا مكافحة للسرطان.

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