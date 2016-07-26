دراسة: مشاهدة التلفاز أكثر من 5 ساعات يومياً يعرضك لجلطة فى الرئة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الناس الذين يشاهدون التلفزيون لمدة خمس ساعات أو أكثر يومياً فى خطر أكبر بكثير للوفاة بسبب جلطة دموية فى الرئة وهى الحالة التى تعرف باسم الانسداد الرئوى.

وأشار الباحثون إلى أن الجلطة الرئوية تصيب مجموعة كبيرة من الأشخاص المسافرين خلال رحلات الطائرة الطويلة، ويمكن الحماية منها عن طريق ثنى عضلات الساق أو الوقوف مع التمتد.

وفى هذا السياق كشف بحث حديث نشر مؤخراً فى دورية الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية، أن مشاهدة التلفزيون بإفراط كل يوم قد تزيد من خطر الوفاة بسبب جلطة دموية فى الرئة التى عادة ما تبدأ مثل الجلطة فى الساق أو الحوض نتيجة الخمول وتباطؤ تدفق الدم ويمكن أن تسافر على الرئة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون اليابانيون بتحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص من سن 40-79 عاماً لمعرفة كم عدد الساعات التى يقضوها فى مشاهدة التليفزيون، وذلك من 1988 إلى عام 1990، ووجدوا الآتى:

• الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من 2.5 إلى 4.9 ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الرئوية بنسبة 70%.

>• لكل ساعتين إضافيتين من مشاهدة التلفزيون يومياً ترفع خطر الإصابة بالجلطة الرؤية بنسبة 40%.

>• أولئك الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من 5 ساعات أو أكثر لديهم خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوى بنسبة 2.5 ضعف.

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