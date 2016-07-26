مقتل العشرات من «داعش» بينهم قيادي بأفغانستان

قتل العشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم قيادي، خلال العمليات الأمنية المستمرة في ولاية «ننكرهار» شرقي أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الولاية، عطاء الله هوغياني، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أنَّ العمليات الأمنية التي بدأت الجمعة الماضي، في قضاء كوت وقضاء أتشين بالولاية؛ أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من داعش، وتطهير العديد من القرى.

وأشار المتحدث إلى أنَّ من بين القتلى القيادي في التنظيم المدعو سعد الإماراتي، مؤكَّدًا أنَّ قوات الأمن فرضت سيطرتها على أماكن مهمة في القضائين المذكورين، بينها أماكن كان يستخدمها التنظيم لأغراض التدريب والمحاكم.

وأوضح أنَّ إلقاء القبض على 20 عنصرًا من التنظيم خلال تلك العمليات، مؤكَّدًا أنَّ العمليات ضد عناصر التنظيم مستمرة جوًا وبرًا في الولاية.