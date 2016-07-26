تونس تستنكر حادثة مقتل كاهن كنيسة «روان» بفرنسا

أعرب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، عن عميق ألمه وأحر تعازيه إثر الجريمة الإرهابية التي استهدفت قسا داخل كنيسة بفرنسا.

ونقل بيان للحكومة التونسية عن الصيد قوله إن تنظيم “داعش” الذي تبنى العملية النكراء عدو الإنسانية جمعاء وعدو لكل الأديان التي نزلت بالرحمة والتسامح بين الشعوب، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الدولية ضد هذا التنظيم وضد الإرهاب بشكل عام.

ودعا الصيد إلى ضرورة الانتباه في الوقت نفسه إلى عدم السقوط في الخطاب العنصري وردود الفعل ضد الجاليات المسلمة التي اكتوت هي نفسها بآفة الإرهاب التي تحولت إلى ظاهرة عابرة للدول والقارات.

أ ش أ