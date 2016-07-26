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هذه أبرز إطلالات النجمات في شهر يوليو

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الثلاثاء 26-07-2016 16:27

في كلّ مناسبة تختار النجمات العالميات إطلالات رائعة وأنيقة، فيتألّقن بها على السجادة الحمراء، سواء أكانت الإطلالات بفساتين السهرة الماكسي أو القصيرة أو كانت من تصميمات مختلفة ومتنوعة. وشهر يوليو الحالي شهد أبرز وأروع هذه الإطلالات وأكثرها فخامة وأناقة.
ولذلك قمنا اليوم بجمع هذه الإطلالات بالصور لتشاهدي عن قرب أناقة النجمات واختياراتهن المميّزة من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية.

ومن هؤلاء النجمات أحببنا إطلالات عارضة الأزياء "نعومي كامبل" Naomi Campbell، التي تألّقت بفستان برّاق باللونين الأزرق والذهبي، الذي اختارته من "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger. وأحببنا إطلالة النجمة الشابة "كارا ديليفينغ" Cara Delevingne في تنسيق عصريّ مع السروال الفضفاض وسترة البليزر. وقد اختارت مجموعتها من "ديسكواردDsquared2. وكذلك أحببنا إطلالة النجمة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger في الفستان الأحمر من قماش الدانتيل الناعم، والذي اختارته من "جيسون وو" Jason Wu .
وكالعادة، فقد استمرّت النجمة "بلايك لايفلي" Blake Lively بإبهارنا بإطلالات الحمل؛ وهذه المرة اختارت فستاناً مميزاً باللونين الأسود والأبيض من "ايمانويل أونغارو" Emanuel Ungaro .
ونجمة الأسبوع كانت الفنانة المخضرمة "سيلين ديون" Celine Dion ، التي تألّقت بفستان قصير من قماش الترتر البراق باللون الفضي، الذي بدا رائعاً عليها.
شاهدي معنا أجمل وأبرز إطلالات النجمات العالميات في شهر يوليو، واختاري من بينهن النجمة التي برأيك تستحق لقب الأكثر أناقة.

 

 

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سيدتي