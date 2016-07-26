تكريم محمد خان في ختام مهرجان «وهران»

أكد إبراهيم صديقي، رئيس مهرجان وهران، أن حفل ختام المهرجان غدَا سيشهد تكريم روح المخرج الكبير الراحل محمد خان، ليكون بذلك المهرجان أول من يكرم الراحل بعد وفاته.

أشار “صديقي”، إلى أن المهرجان وكل العاملين به ينحنون احترامًا لمحمد خان لما قدمه للسينما العربية، وسيتم تقديم فيلم تسجيلي قصير حول مشوار خان، وسيستلم أحد الضيوف المصريين بمهرجان وهران درع التكريم.

يذكر أنه تقام فاعليات مهرجان “وهران الدولي” ما بين 22 إلى 27 يوليو من الشهر الجاري، وذلك في مدينة وهران الجزائرية، حيث يشارك العديد من النجوم والمشاهير.

وحضر حفل الافتتاح مجموعة من النجوم أبرزهم: “فاروق الفيشاوي، صفية العمري، آسر ياسين، نيكول سابا، يوسف الخال، داليا مصطفى، شريف سلامة”، بالإضافة إلى المطربة دنيا الجزائرية، والإعلامي اللبناني جمال فياض، والفنان السوري أيمن زيدان، والمخرج شريف البنداري، والمنتج الفني إيهاب أيوب، والكاتب مصطفى ياسين، والناقد مجدي الطيب، والكاتب أحمد فرغلي رضوان.