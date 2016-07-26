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مؤسس "أسف ياريس": "مبارك قالى يوسف بطرس غالى دماغه سم ومش هيتعوض"

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مؤسس "أسف ياريس": "مبارك قالى يوسف بطرس غالى دماغه سم ومش هيتعوض" مؤسس "أسف ياريس": "مبارك قالى يوسف بطرس غالى دماغه سم ومش هيتعوض"
قال كريم حسين مؤسس صفحة "أسف ياريس"، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى أحد زيارته له حدثه عن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وكان يصفه بالعبقرى، ومن أكفأ وزاراء المالية الذين تولوا المنصب أثناء توليه حكم البلاد.

وأضاف مؤسس "أسف ياريس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس الأسبق مبارك أثناء زيارته له داخل غرفته بمستشفى المعادى قال له بالحرف الواحد "يوسف بطرس غالى ده دماغه سم وذكى جدا وصعب يتعوض والبلد خسرته"، مشيرا إلى أن مبارك حكى لهم عن يوسف بطرس بأنه كان يعرف كيف يجلب للبلاد دخلا من العملات الصعبة، وحافظ على الاحتياطى النقدى للبلاد، وثبت والدين الداخلى بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى كان تمر بها البلاد .

وكشف كريم حسين أن مبارك كان يصف حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالقوى ومن أكفأ الوزراء الذين تمكنوا من القضاء على الإرهاب فى فترة الستعينات وتجفيف منابعه.

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق مبارك على دراية كاملة بما يحدث فى المجتمع من متغيرات وأحداث المنطقة العربية من خلال متابعته للأخبار من الجرائد اليومية والتلفزيون.

مؤيدو مبارك يهنئونه بذكرى ثورة 23 يوليو: "لن ننساك"
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