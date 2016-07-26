صراع الصفقات - تقرير: بوجبا يتخلف عن الكشف الطبي ليونايتد.. والسبب ريال مدريد

تخلف بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي عن حضور الكشف الطبي الذي كان من المقرر أن يخضع له تمهيدا للانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتواجد بوجبا الآن في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قضاء عطلة الصيف، وكان من المقرر أن يخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن بوجبا تخلف عن الكشف الطبي متعمدا نظرا لأنه متردد حتى الآن في اتخاذ قراره النهائي بشأن الانتقال لمانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن بوجبا لا يفضل الحصول على راتب كبير في مانشستر وهو لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب بوجبا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لذلك لم يقرر مستقبله حتى الآن ويفاضل بين الانتقال لمانشستر يونايتد أو ريال مدريد حسبما ذكرت الصحيفة الإسباتية.

وتقدم مانشستر يونايتد بعرض خيالي لنادي يوفنتوس يبلغ 105 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات بوجبا نجم منتخب فرنسا.

ويأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد سريعا مع بوجبا ليكون الصفقة الرابعة التي يبرمها مع يونايتد بعد المدافع إريك بايي ولاعب الوسط هينريك مخيتاريان والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.