أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - تقرير: بوجبا يتخلف عن الكشف الطبي ليونايتد.. والسبب ريال مدريد

Google+ Print
صراع الصفقات - تقرير: بوجبا يتخلف عن الكشف الطبي ليونايتد.. والسبب ريال مدريد صراع الصفقات - تقرير: بوجبا يتخلف عن الكشف الطبي ليونايتد.. والسبب ريال مدريد

تخلف بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي عن حضور الكشف الطبي الذي كان من المقرر أن يخضع له تمهيدا للانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتواجد بوجبا الآن في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قضاء عطلة الصيف، وكان من المقرر أن يخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن بوجبا تخلف عن الكشف الطبي متعمدا نظرا لأنه متردد حتى الآن في اتخاذ قراره النهائي بشأن الانتقال لمانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن بوجبا لا يفضل الحصول على راتب كبير في مانشستر وهو لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب بوجبا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لذلك لم يقرر مستقبله حتى الآن ويفاضل بين الانتقال لمانشستر يونايتد أو ريال مدريد حسبما ذكرت الصحيفة الإسباتية.

وتقدم مانشستر يونايتد بعرض خيالي لنادي يوفنتوس يبلغ 105 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات بوجبا نجم منتخب فرنسا.

ويأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد سريعا مع بوجبا ليكون الصفقة الرابعة التي يبرمها مع يونايتد بعد المدافع إريك بايي ولاعب الوسط هينريك مخيتاريان والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع