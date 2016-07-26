خبير في شئون الجماعات المسلحة: داعش تفوق على القاعدة في العمليات الإرهابية

قال الخبير فى شؤون الجماعات المسلحة الدكتور، هشام الهاشمي، إن تنظيم “داعش” الإرهابي كسب العديد من المزايا منذ ظهوره حتى الآن، حيث تحول من جماعة ذات تنظيم سري إلى جماعة لديها مجموعة من الأراضي يُطلق عليها أرض الخلافة، حيث استطاع الاستيلاء على مساحات جغرافية من العراق وسورية، وجند الكثير، واستطاع الاستيلاء على الكثير من الأموال، وبالتالي استطاع إثبات نفسه على تنظيم القاعدة التي خرج منها.

وأضاف الهاشمي، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن تنظيم “داعش” الإرهابي يمكن القضاء عليه عسكريًا في كل من سورية والعراق، ولكن يظل له خلايا نائمة، وتواجد فكري ومنهجي يحتاج إلى جهود كبيرة لتفكيكه عقائديا وفقهيا وعمل مراجعات فكرية، وملاحقته في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الهاشمي أن العلاقة بين القاعدة وداعش علاقة تنافس وخلافات، حيث ذهب كل منهما ليكفر الآخر، القاعدة ترى أن داعش تمرد عليها، وفي الوقت ذاته يرى داعش أن القاعدة تنظيم له أجندات مخابراتية وينبغي القضاء عليه، وهناك حروب بينهما وقعت خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي يرى داعش نفسه التنظيم السلفي الجهادي الوحيد، والذي يجب أن يسير خلفه الجميع.