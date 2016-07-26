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واشنطن تدين ذبح كاهن كنيسة «روان» بفرنسا

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واشنطن تدين ذبح كاهن كنيسة «روان» بفرنسا واشنطن تدين ذبح كاهن كنيسة «روان» بفرنسا

الكنيسة المستهدفة بفرنسا

أدان البيت الأبيض اليوم الثلاثاء “باشد العبارات” الاعتداء الذي أسفر عن مقتل كاهن في كنيسة في شمال غرب فرنسا ذبحًا، وعرض مساعدته في التحقيق في هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.

وبحسب فرانس برس قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس في بيان “إن فرنسا والولايات المتحدة لديهما التزام مشترك لحماية الحرية الدينية لكل الأديان، والعنف الذي وقع اليوم لن يزعزع هذا الالتزام”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع اليوم في كنيسة كاثوليكية في النورماندي بفرنسا”.

وتابع “نحن نشيد بسرعة تحرك السلطات الفرنسية وردها الحازم، ونبقى على استعداد لمساعدتها في تحقيقها”.

وقتل كاهن ذبحاً في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان الثلاثاء في كنيسة في سانت إتيان دو روفريه شمال غرب فرنسا، وتبناها تنظيم داعش

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