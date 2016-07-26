توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق ويكون غائما جزئيا على المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية /25 - 35/40 كم/ساعة بوجه عام تصل 50 كم/ساعة احيانا على البحر والمناطق الداخلية المكشوفة.

البحر .. مضطرب الموج بشكل عام .. بارتفاع من قدمين إلى أربع أقدام قرب الساحل ومن خمس إلى سبع وثماني أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة وثلاث دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 56 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 46 34 70 20 .

> دبي 45 36 70 20 .

> الشارقة 45 33 65 15.

> عجمان 45 33 65 15.

> أم القيوين 45 32 65 15 .

> رأس الخيمة 45 32 70 20 .

> الفجيرة 36 32 90 60.

> العين 46 35 60 15 .

> ليوا 47 34 50 15 .

> الرويس 45 34 75 25 .

> السلع 44 34 75 25.

> دلما 42 35 85 40 .

> طنب الصغرى 39 34 85 40 .

> طنب الكبرى 39 34 85 40 .

> أبوموسى 39 34 85 40.