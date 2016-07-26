منع امتداد حريق مستودعين بالعين لمنشآت مجاورة

نجحت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في منع امتداد حريق شب في مستودعين بمجمع الشركات في منطقة مزيد بالعين إلى مستودعات ومنشآت مجاورة.

ونتج عن الحريق إتلاف محتويات المستودعين أحدهما للمواد الزراعية والآخر لمواد بناء دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المقدم محمد عبدالجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة الواحدة و14 دقيقة من صباح اليوم يفيد بوقوع حادثة الحريق وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مراكز الظاهر وزاخر والتدخل السريع في الصناعية بالعين إلى موقع الحادث وعملت على محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.