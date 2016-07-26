سقوط فتاة من الطابع الرابع في الشارقة

تحقق القيادة العامة في شرطة الشارقة بملابسات سقوط فتاة عربية الجنسية من شقة ذويها بأحد الأبراج على كورنيش البحيرة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، ووجدت الفتاة تعاني إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها، وتم نقلها بسيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الكويت بالشارقة لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الفتاة تعرضت لإصابة خطرة في الصدر والحوض والبطن والرئة والعمود الفقري، وتم اجراء عملية لها ولا تزال تحت الملاحظة.

وتولت الشرطة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته، وانتقل فريق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية لمعاينة الشقة السكنية التي سقطت منها الفتاة.

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