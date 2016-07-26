القبض على حلاق هارب من 15 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث مركز أبو صوير، من القبض على حلاق هارب من 15 حكما قضائيا فى أبو صوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المحكوم عليه "عز الدين.ع.ب" 45 سنة حلاق مقيم المنايف - دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكمًا قضائيًا بلغ إجمالى العقوبة الحبس 15 سنة و6 أشهر بتهم تبديد.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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