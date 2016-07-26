توابل الحب وبهارات السياسة على مائدة أفلام محمد خان

كتب: مصطفى حمزة

(تعاملنا مع “الأكل” يكشف الكثير من طباعنا الشخصية..وأنا بطبعى أحب الأكل جدا..مين فينا بعد عودته لمنزله مرهقا..لايذهب إلى الثلاجه بالمطبخ ليروى عطشه “شوية ميه”.وبالمرة يعرف هياكل أيه”)..هكذا علق المخرج الراحل ببساطه وحكمة على سؤال عن دور “الأكل” المحورى بمختلف أفلامه.

العلاقة بين تفاصيل وأسلوب حياة الناس و”الأكل” رصدها “خان” وعبر عنها مبكرا ،وبالتحديد عام1972 عندما أنتج وأخرج عن فكرة له ثالث أفلامه القصيرة “البطيخة”،الذى قام ببطولته الفنان محمد فريد، وقام بتصويره المصور سعيد شيمى،حيث لم يكتفى المخرج الراحل بأن تحمل “البطيخه” اسم فيلمه ومحور أحداثه، بل احتفى بها بشكل خاص،حيث يستخدم الموسيقى لأول مرة فيه ،عندما يشتريها بطل العمل الموظف،

واستخدم “خان” مقطوعة موسيقية مصرية شهيرة جداً هى “ذكرياتى” للراحل الكبير محمد القصبجى، بهدف أعطاء تأثيراً كوميدياً، وكأن “البطيخة” أعادت ذكريات الموظف مع الفواكه!

وبالعودة إلى ال23 فيلم روائى الذى قدمهم “خان” خلال مشواره من 1978 إلى 2015،تتعدد بها المشاهد المحورية لوجبات عديدة تعمد المخرج الراحل أن يكون لها “مذاق ” خاص بالسيناريو..

موعد على العشاء

(المسقعه) على سبيل المثال كانت الوجبة التى استعان بها عام 1981 عندما قدم عن قصته وسيناريو وحوار بشير الديك فيلمه “موعد مع العشاء”،حيث لجأت إليها “نوال_سعاد حسنى” للانتقام من زوجها “عزت_حسين فهمى” رجل الأعمال المعروف، ودست بها السم للثأر منه ،عقب تدبيره لقتل حبيبها “شكرى_أحمد زكى”..ومات الزوجين معا من الطعام المسموم.

خرج ولم يعد

عام 1984 يحتفى “خان” بكل ما لذ وطاب من أنواع الطعام،ويبرز المغزى الإنسانى لقيمة “مائدة” الأسرة،عبر فيلمه “خرج ولم يعد” الذى أوحى بفكرته لصديقه السياريست عاصم توفيق،حيث تتغير تماما شخصية “عطية_يحى الفخرانى” وهو يتابع اولا قبل أن يشارك حالة العشق التى تعيشها عند كل وجبة عائلة “كمال بيه_فر يد شوقى” وعلى رأسهن إبنته “خيريه_ليلى علوى” .

بخلاف المائدتين السابقتين ،نجد أخرى تكون موقعا لثورة غضب فى فيلم “زوجة رجل مهم”،الذى أخرجه “خان” عام 1987عن قصة رؤوف توفيق،حيث تحولت دعوة الضابط المهم”هشام” لزوجته “منى _ميرفت امين” للغداء بأحد المطاعم ،إلى “خناقه” مع طاقمه عقب تقديم وجبة “لحم” غير مكتملة النضج”من وجهة نظره” لهما،وزاد من إحتقانه شعوره بأنهم تعمدوا ذلك لعلمهم بصرفه من الخدمة.

أيام السادات

عام 2001 وعقلب عرض فيلم “أيام السادات”،كشف الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى،حقيقة وواقعية مشهد “المائدة ” الذى يظهر به “السادات_أحمد زكى” يتناول أفطاره مع مجموعة

من المثقفين،ودار خلاله حوار عن حال البلد ومايريده الشعب،ورد أحدهم (الكاتب والمفكر جابر عصفور_حسب رواية “عيسى” )..”الناس عايزه مزيد من الديموقراطيه ياريس”…وهو مادفع السادات للرد”يعنى أنت قاعد على سفرة واحدة مع رئيس الجمهورية .وبتاكل فطير مشلتت ..وبتقولى المزيد من الديموقراطية”.

بنات وسط البلد

العلاقة بين “الحب” و”الأكل” فك “خان” شفرتها ايضا فى عدة أفلام ،وعلى سبيل المثال نجده عام 2005 فى فيلم “بنات وسط البلد” عن سيناريو وحوار زوجته “وسام سليمان”، يفاجئا بمشهد يدور داخل المطبخ،يعلم فيه بطل العمل “خالد أبو النجا” فتاته “منة شلبى” نطق أسم وجبة “الكنالونى” ويعقبها وبالإيقاع نفسه قوله كلمة “بحبك”.

في شقة مصر الجديدة

الطريف أنه بعدها بعامين كتبت وسام ،وأخرج “خان”مشهد رومانسى أخرحول “مائدة” أحد المطاعم فى فيلم ”فى شقة مصر الجديدة “،وكشف خلاله “خالد أبو النجا_يحى” عن المشاعر التى بداخله لمدرسة الموسيقى القادمة من المنيا التى ظهرت فجأة فى حياته،وغيرتها تماما ” نجوى”.