نائبة محافظ البحيرة تشهد فعاليات ملتقى العلميين الأول بمكتبة دمنهور

شهدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة فعاليات ملتقى العلميين الأول بالبحيرة بمكتبة دمنهور العامة، بحضور أ.د.السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين على مستوى الجمهورية وجمع كبير من أساتذة وطلبة وطالبات كلية العلوم بجامعة دمنهور ورئيس وأعضاء فرع نقابة العلميين بدمنهور.

يأتى المؤتمر فى إطار الجولات الميدانية التى تقوم بها النقابة العامة بمحافظات الجمهورية لتقديم الدعم والمشورة العلمية اللازمين لتحقيق أهداف التنمية فى كل المجالات والاستفادة من الخبرات والقواعد العلمية من خلال الندوات والمؤتمرات فى إثراء البحث العلمى.

وأكدت نائب المحافظ أن نقابة العلميين بمثابة بيت الخبرة الاستشارى لكل المؤسسات التنفيذية، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة كانت سباقة فى عقد مؤتمرها العلمى الذى تم من خلاله تقديم أكثر من 200 بحث علمى فى كل المجالات، كما تم تصعيد عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من خبراتهم فى المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، خاصة فى مجالات البيئة وتدوير القمامة والنظافة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

تضمن المؤتمر العديد من التوصيات التى من أهمها قصر تراخيص إدارة وتشغيل وامتلاك المحاجر والمناجم والملاحات على الجيولوجيين دون غيرهم والإشراف الحصرى للكميائيين على تداول وتخزين واستيراد المواد الكميائية وإلزام جميع الهيئات بضرورة وجود عضوية لنقابة المهن العلمية للعاملين بها من العلميين للسماح لهم بمزاولة المهنة ومنح العلميين حقهم فى الترقى، وتولى الإدارات العليا بشركات الأدوية إسوة بزملائهم من الصيادلة وضرورة الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين لمنع التعدى على المهنة وحمايتها من الدخلاء.

كما كرم نائب المحافظ ونقيب العلميين عددا من رواد العلميين وحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء البحيرة.

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نائبة محافظ البحيرة تشهد المهرجان الختامى للموهوبين

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