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قبول عضوية جامعة أسوان فى اتحاد الجامعات العالمية والإفريقية

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قبول عضوية جامعة أسوان فى اتحاد الجامعات العالمية والإفريقية قبول عضوية جامعة أسوان فى اتحاد الجامعات العالمية والإفريقية
أصدرت جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه قبول عضوية الجامعة فى اتحاد الجامعات العالمية، وذلك بعد قبول عضوية الجامعة فى اتحاد الجامعات الإفريقية أيضا.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، على أهمية هذه الخطوة التى تعد إيجابية فى عمر الجامعة منذ تأسيسها واستقلالها عن جامعات جنوب الوادى فى عام 2012.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، أن عضوية الجامعة فى اتحاد الجامعات العالمية، تعد انطلاقة جديدة نحو العالمية من بين جامعات العالم العربى والإفريقى والغربى.
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