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بالصور.. تشغيل معدية سنديون فوه بكفر الشيخ بعد غرق 15 شخصًا

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بالصور.. تشغيل معدية سنديون فوه بكفر الشيخ بعد غرق 15 شخصًا بالصور.. تشغيل معدية سنديون فوه بكفر الشيخ بعد غرق 15 شخصًا
تلبية لأهالى قرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، تم تشغيل المعدية للمتجه إلى قرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة لقضاء مصالحهم المعطلة.

قال محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، إنه تابع تشغيل معدية سنديون لنقل الأهالى من قرية سنديون بفوه لقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة والعكس، مؤكدًا أن هناك مراقبة شديدة تجنبًا لتكرار حادث سنديون العام نهاية العام الماضى مطلع العام الحالى.

يذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية عام 2016م شهدت قرية سنديون غرق 15 شخصًا فى المعدية منهم 6 من أسرة واحدة، وبرغم أن الحادث الأليم إلا أن معديات بطول نهر النيل بداية من قرى ومراكز ومدن دسوف وفوه مطوبس مازال يستقلها عدد كبير من الأهالى دون الاهتمام بعواقب تكدسها بالراغبين فى الانتقال من قرى مراكز محافظة كفر الشيخ لقرى مراكز محافظة البحيرة.

بدء تشغيل معدية سنديون (1)
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بدء تشغيل معدية سنديون

بدء تشغيل معدية سنديون (2)
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الأهالى بالمعدية لتوصيلهم لقرية ديروط بمحمودية البحيرة

بدء تشغيل معدية سنديون (3)
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المعدية راسية على شاطئ النيل بسنديون

بدء تشغيل معدية سنديون (4)
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انتظر الركاب الذين يستقلون المعدية بسنديون

بدء تشغيل معدية سنديون (5)
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انتظار صول معدية سنديون


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