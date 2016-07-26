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النرويج تبني أول نفق عائم تحت الماء

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النرويج تبني أول نفق عائم تحت الماء النرويج تبني أول نفق عائم تحت الماء

نموذج النفق العائم

كشفت النرويج مؤخرًا عن مشروع طموح يعمل على تقليل حركة القوارب والمعديات في المسطحات المائية لديها باستعمال أنفاق عائمة تحت الماء.

وبحسب سكاي نيوز عربية فأن فكرة هذه المشروع تعتمد على أنفاق ضخمة أشبه بالأنابيب على عمق 100 قدم تقريبًا تحت سطح الماء وتجهيزها لتتسع لحارتي سير للسيارات بهدف تقليل وقت السفر بين المدن والمناطق المختلفة في البلاد.

ووفقًا لموقع “ذا نكست ويب” فإن الرحلة بين كريستيانساند وتروندهايم مثلًا تستلزم 21 ساعة متواصلة من السفر، حيث يحتاج المرء للسفر عبر 7 معديات خلال مسافة 860 ميلًا، ولكن المشروع الجديد سيقلل الزمن إلى 10 ساعات فقط.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع الذي سينتهي بحلول عام 2035 تبلغ ميزانيته نحو 25 مليار دولار.

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