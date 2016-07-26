مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى

لقى ميكانيكى مصرعه فى حاث تصادم على طريق بلقاس الستامونى أمام قرية أبو دشيشة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى الفردى أمام قرية أبو دشيشة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الضباط إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى باتجاه بلقاس قيادة السعيد إبراهيم السعيد أحمد 42 سنة سائق مقيم قرية الخلالة، ودراجة نارية بدون لوحات باتجاه الستامونى قيادة أحمد السيد زينهم همام 18 سنة ميكانيكى، وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الدراجة النارية، ما أدى إلى اصطدامه بالمواجهة بالسيارة نتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس العام، وبسؤال عم المتوفى اتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

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