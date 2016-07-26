أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى

Google+ Print
مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى
لقى ميكانيكى مصرعه فى حاث تصادم على طريق بلقاس الستامونى أمام قرية أبو دشيشة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس الستامونى الفردى أمام قرية أبو دشيشة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الضباط إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى باتجاه بلقاس قيادة السعيد إبراهيم السعيد أحمد 42 سنة سائق مقيم قرية الخلالة، ودراجة نارية بدون لوحات باتجاه الستامونى قيادة أحمد السيد زينهم همام 18 سنة ميكانيكى، وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الدراجة النارية، ما أدى إلى اصطدامه بالمواجهة بالسيارة نتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس العام، وبسؤال عم المتوفى اتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.


>ضبط 765 كيلو كبدة وسجق فاسد داخل إحدى ثلاجات بيع اللحوم بالمنصورة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365