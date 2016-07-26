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حبس مرسل رسائل"ارجع يا محمد أبوك لقى آثار" 4 أيام ببنى سويف

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حبس مرسل رسائل"ارجع يا محمد أبوك لقى آثار" 4 أيام ببنى سويف حبس مرسل رسائل"ارجع يا محمد أبوك لقى آثار" 4 أيام ببنى سويف
قررت نيابة بنى سويف، بإشراف اللواء تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف حبس "على .ح.ع" مقيم مركز ناصر 4 أيام على ذمة التحقيق لضبطه بحوزته تماثيل وعملات معدنية، كما أنه كان يرسل رسائل "أرجع يامحمد أبوك لقى آثار" لأرقام عشوائية تفيد حيازته لآثار يريد ترويجها.
>كما أمرت النيابة بانتداب لجنة لمعاينة مدى أثرية التماثيل والعملات المعدنية أو أنها مزورة وغير حقيقية.

وتمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى من ضبط تاجر آثار بحوزته تماثيل وعملات معدنية، ورسائل مرسلة لأشخاص بامتلاكه آثار.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة ناصر بقيام " على.ح.ع" 41 سنة بالاتجار فى الآثار والعملات المعدنية، وإرسال رسائل لأرقام عشوائية تفيد حيازته لآثار يريد ترويجها.

شكلت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر برئاسة الرائد محمد الخولى رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد عبدالتواب، والنقباء كريم علاء الدين وأحمد سمير، معاونى مباحث المركز، عدة أكمنة أمنية وتمكنوا من ضبط المتهم داخل منزله.

وعثر بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وتمثال خشبى كبير الحجم، و6 قطع تماثيل ذهبية اللون يشتبه فى أثريتهم، بالإضافة إلى عملات معدنية، ورسائل على تليفونة المحمول .


>سقوط مرسل رسائل"ارجع يامحمد أبوك لقى آثار" ببنى سويف وبحوزته قطع أثرية
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