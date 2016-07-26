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بالصوت - مراد باتنا لـ في الجول: الأهلي فاوض الفتح لضمي وتحدث معي.. وهذا كان ردي

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بالصوت - مراد باتنا لـ في الجول: الأهلي فاوض الفتح لضمي وتحدث معي.. وهذا كان ردي بالصوت - مراد باتنا لـ في الجول: الأهلي فاوض الفتح لضمي وتحدث معي.. وهذا كان ردي

كشف مراد باتنا مهاجم الفتح الرباطي المغربي لـFilGoal.com عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولايزال الأهلي يسعى لضم ثنائي أجنبي بعد الإعلان عن التعاقد مع التونسي علي معلول.

ويتواجد باتنا صاحب الـ26 عاما ضمن قائمة المرشحين بالفعل من أجل الانضمام للأهلي، بحسب ما أعلن عنه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة في النادي الأحمر.

وقال باتنا لـFilGoal.com: "نعم هناك مفاوضات مستمرة حتى الآن مع نادي الفتح الرباطي، ومعي شخصيا".

وأوضح "هناك أيضا تجاوب من إدارة الفتح في المفاوضات، وإن شاء الله يكون الاتفاق قريبا".

وتابع "قلت خلال المفاوضات إنني أرحب بالانتقال إلى الأهلي، وخلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة".

باتنا أضاف "تحدث معي ممثل عن النادي الأهلي، لدي أمل أن تتم الأمور بخير".

واعترف باتنا بوجود اتصالات من أندية أخرى لضمه خلال الصيف الجاري.

وأتم "توجد مفاوضات مع أندية أخرى، ولكنني لا أستطيع أن أكشف عنها الآن".

وسجل باتنا 11 هدفا مع الفتح الرباطي بطل الدوري هذا الموسم، وجاء وصيفا في قائمة هدافي المسابقة.

استمع إلى تصريحات باتنا

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