بالصور..أهالى مساكن الكويزات بجرجا يعانون من مياه الصرف الصحى

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالقيام بحملة نظافة مكبرة لرفع الإشغالات والأتربة الموجودة فى مساكن الكويزات، والتنسيق مع مديرية الرى بسوهاج للقيام بعملية تطهير للمصرف الموجود بالمنطقة للقضاء على الحشرات والقوارض الموجودة بالمنطقة حفاظًا على صحة المواطن، ورصد "اليوم السابع" استمرار معاناة الأهالى بالمنطقة وارتفاع منسوب مياه الصرف من جديد حتى أنه أغلق مداخل العمارات ومنع الأهالى من الدخول والوصول إلى وحداتهم السكنية.



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طفلة تلعب بمدخل العمارة الممتلئ بالصرف الصحى



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مياه الصرف الصحى زادت الرائحة العفنة تملأ المنطقة

فى البداية يقول أحمد حسن رئيس مجلس قروى العوامر إننا متواجدون بمكان الواقعة ورفعنا بعض المخلفات لكن المشكلة فى تزايد مياه الصرف بالمنطقة بشكل غير عادى، ما يمنعنا من استكمال العمل وقد قمنا بمخاطبة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإرسال سياراتها لشفط المياه ولكنها لم تستجب وتظل الأزمة بالمكان مستمرة.

وعلى جانب آخر يقول أحد السكان: "لقد طرقنا كل الأبواب وبعد نشر المشكلة على "اليوم السابع" حضر بعض المسئولين وهددونا بعمل محاضر لنا دون حل المشكلة وتم إرسال لودر لرفع كمية من المخالفات ولكن دون جدوى فمياه الصرف الصحى تغرق المكان وحولته إلى أشبه بمستنقع به ضفادع وصراصير وناموس وبعوض وفئران بالإضافة إلى أننا أصبحنا نشاهد الأفاعى والحيات تسير بين الأعشاب والهيش ومياه الصرف فى محاولة منها لاصطياد بعض القوارض أو الضفادع ومع كل ذلك قمنا بحملة تطهير وجمعنا مبالغ مالية 100 جنيه عن كل وحدة لرفع مياه الصرف ولكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى رفضت التعاون معنا والحضور وعندما تأتى لشفط المياه من العمارة التى يسكن بها أحد الموظفين المهمين بالشركة تأتى فى اليوم الواحد بالمرتين من أجل أنه مسول فى الشركة أما باقى الوحدات فليذهبوا إلى الجحيم.



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تآكل الجدارن بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى



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طفلان شقيقان يتناولان الطعام على مقربة من مياه الصرف الصحى

ويضيف أحمد على: العام الماضى لقى طفل من أطفال المساكن مصرعه غرقًا داخل مياه الصرف الصحى حيث سقط داخل البئر المفتوح المخصص لجمع مياه الصرف والتى دائما ما تكون ممتلئة بسبب سوء التخطيط والبناء بشكل عشوائى ونحن نطالب المحافظ بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على حجم الكارثة الحقيقى بدلا من تواجده بالشوارع الرئيسية والميادين يقوم بعمل رسومات وتجميل بها حياتنا وحياة أولادنا أهم مما يقوم به المحافظ من جولات لا قيمة لها ممن الممكن أن يقوم بها رئيس مدينة أوحى ويترك الشو الإعلامى وينزل إلى المواطن الذى ينادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام به وحل مشاكله وانتشاله من الفقر والمرض.

وتتابع حسنية من الأهالى: "أنها لديها 4 أولاد بمختلف مراحل التعليم حالتهم الصحية فى تدهور مستمر إذا خرجوا من حبسة الشقة وينزلون أسفل العمارة ومارسوا اللعب مثل أى طفل يعودون محملين بالأمراض بعضهم إسهال والأخر حساسية وفى النهاية ندفع الثمن من مرتباتنا المحدوة علاج وخلافه حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول يرى مصيبتا ولا يتحرك وأنا كأم أناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة وأناشد وزير البيئة وأناشد رئيس الحكومة وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى حل مشكلتنا نحن نضيع بكل ما تحويه الكلمة من معانى".



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الحشائش تملأ المكان.. والأهالى: بها أفاعى



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شروخ وتآكل بجدارن المساكن بسبب مياه الصرف



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مياه الصرف الصحى تتسبب فى تآكل جدارن العمارات



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تلال القامة تحاصر العمارات بالكويزات



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مياه الصرف الصحى بها العديد من الحشرات



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الأهالى قاموا بعمل ممرات لمياه الصرف بعد امتلاء الآبار



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المساكن من أعلى وتظهر الحشائش تغلق ممرات العمارات



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توحش نبات الهيش بالمنطقة واحتوائه على القوارض



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تلال القمامة بكل ممرات العمارات



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القطط داخل الهيش تبحث عن القوارض



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حيوانات ميتة وسط القمامة



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أنواع مختلفة من القمامة تحاصر العمارات السكنية



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العمارات السكنية الخاصة بمنطقة الكويزات



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المخالفات التى قام بتجميعها مجلس قروى العوامر بالمنطقة وفشل فى رفعها بسبب مياه الصرف

- استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يأمر بتطهير مساكن الكويزات

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