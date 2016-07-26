بالصور.. وزيرا الإنتاج الحربى والاستثمار يبحثان مشروعا لتنمية الساحل الشمالى

بحث الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالقاهرة، سبل إقامة مشروع ضخم ومتكامل لتنمية الساحل الشمالى الشرقى بمحافظة كفر الشيخ، لتكون نموذجا للتنمية المستدامة والمميزات النسبية والتنافسية وجذب العديد من فرص الاستثمار، فضلاً عن إقامة مارينا عالمية لليخوت، ومركز للحرف والصناعات اليدوية، والتخطيط لإقامة ميناء جوى، ومدينة أوليمبية لاستجلاب الفرق الأوروبية للتدريب بها، بالإضافة إلى إنشاء مدينة سكنية متكاملة بها جميع المرافق والخدمات، وكذلك طرح وحدات سكنية للشباب والحالات الحرجة والأولى بالرعاية، وإنشاء سكن اجتماعى وإسكان متوسط وفاخر وفرع لجامعة كفر الشيخ، وأماكن لجامعات خاصة ومدارس ومستشفيات وجميع أفرع الخدمات الخاصة بالدولة بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة للسجاد يتم فيها تخصيص مدرسة لتعليم حرفة صناعة السجاد اليدوى ومركز تدريب ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

كما تم بحث متابعة الخطوات الخاصة بتنمية وتطوير الساحل الشمالى للمحافظة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة استثمارية سياحية سكنية خدمية بالساحل الشمالى للمحافظة وتشكيل فريق عمل ممثل عن هذه الجهات لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسات الاستراتيجية كالدراسة الاقتصادية والتسويقية والبيئية والسكانية.

قال اللواء دكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إنه تم البدء فى عمل الدراسات الفنية والتخصصية لهذا المشروع فى مجال الاقتصاد من خلال دراسة الطرق والمرور والسياحة والمرافق والخدمات .

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن هناك قيمة مضافة لهذا المشروع الضخم، من خلال معطيات الاستثمار الموجودة واقعيا بمنطقة المشروع وبمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، انه يمكن أن تقام منطقة استثمارية على كامل المساحة بطول 34 كم بالساحل الشمالى الشرقى لمحافظة كفر الشيخ، أو تقسيم هذه المساحة إلى مناطق استثمارية منفصلة، مؤكدًة أنها هناك عوامل قوة تحدث تنمية اقتصادية وعمرانية متوازنة بالمنطقة.

من جانبه قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم دراسة البدائل واختيار أفضلها من خلال مرونة تسمح بتدفق عملية الاستثمار، وذلك لإنشاء مدينة سياحية عالمية وأخرى سكنية ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 16 ألفا و600 فدان بالساحل الشمالى الشرقى للمحافظة بطول 34 كم موازية للطريق الدولى الساحلى، ترسخ قواعد واستراتيجيات التنمية التى تتماشى مع سياسة الدولة وما تنتهجه قيادتها السياسية، مضيفاً ان هذا المشروع هدية الرئيس "السيسى" ليس لمحافظة كفر الشيخ فقط ولكنه هدية للدولة المصرية .

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لوزير الإنتاج الحربى وزيرة الاستثمار ومسئولى الوزارة وهيئة الاستثمار، على ما لمسه من تعاون وتفاعل سريع وعملى لمتطلبات إقامة هذا المشروع القوميى العملاق على أرض محافظة كفر الشيخ .

جدير بالذكر: أنه تم توقيع برتوكول بين الوزارة والمحافظة يضمن تنفيذ مشروعات عملاقة فى محافظة كفر الشيخ، تتمثل بمدينة سكنية وصناعية وسياحية، فى أجمل المناطق على ساحل المتوسط، لافتا إلى أن المشروع سوف يمثل نقلة حضارية كبيرة فى كفر الشيخ خلال الفترة المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس، المستشار مبروك حجاج المستشار القانونى للمحافظة، الدكتور على عبدالقادر المستشار الاقتصادى للمحافظة، وسيمون عبد الناصر مديرة الاستثمار بكفر الشيخ.



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محافظ كفر الشيخ ووزير الإنتاج الحربى



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صورة جماعية للحضور



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أثناء الاجتماع



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مناقشة سبل تنمية الساحل الشمالى

- بالصور.. بروتوكول تعاون بين "كفر الشيخ" و"الإنتاج الحربى" لتطوير الساحل