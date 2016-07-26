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تركيب أحدث منظومة كاميرات مراقبة بمطار مرسى علم

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تركيب أحدث منظومة كاميرات مراقبة بمطار مرسى علم تركيب أحدث منظومة كاميرات مراقبة بمطار مرسى علم
أعلنت إدارة مطار مرسى علم الدولى، عن تركيب أحدث منظومة كاميرات مراقبة ذكية تغطى كل أرجاء المطار، وذلك فى ضوء الخطة الطموحة لإدارة المطار ورفع المستوى الأمنى به للوصول إلى أعلى درجات التأمين للركاب والطائرات.

ومن جانبه قال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى إن منظومة الكاميرات بالمطار تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة كل التحركات، وتقوم بالتسجيل لفترات طويلة، وتعد هذه المنظومة هى الأحدث والأذكى فى أنظمة المراقبة وتتميز بإمكانية تتبع التحركات غير الطبيعية تلقائيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى تديره شركة إيماك لإدارة وتشغيل المطارت، وهى إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية.

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