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اطلاق النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا قرب القدس الشرقية المحتلة

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اطلاق النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا قرب القدس الشرقية المحتلة اطلاق النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا قرب القدس الشرقية المحتلة
اطلق رجال أمن إسرائيليون عند حاجز قرب القدس الشرقية المحتلة النار على فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 18 عاما، للاشتباه بانها كانت تخطط لطعنهم، بحسب ما اعلنت الشرطة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمرى فى بيان "اقتربت شابة عربية بسرعة نحو مكان توقف حراس الأمن هناك الذين طالبوها بالتوقف عدة مرات دون جدوى".

وبحسب البيان، فان الفتاة واصلت التقدم باتجاه الحراس ما دفعهم الى "اطلاق عيارات نارية على الجزء السفلى من جسدها فاصيبت بجروح"، وأكدت الشرطة ان الفتاة كانت تحمل سكينا فى حقيبتها مشيرة الى انها من حى كفر عقب القريب من الحاجز، والذى يعد جزءا من القدس الشرقية المحتلة رغم وجوده خلف الجدار الفاصل.

وأوضحت الشرطة انه تمت معالجة الفتاة بعد اصابتها بجروح طفيفة، وأشارت الى ان مواجهات اندلعت فى المنطقة قبل ان تستعيد قوات الامن الاسرائيلية السيطرة على الوضع، وقتل 217 فلسطينيا منذ مطلع أكتوبر برصاص الجنود والشرطة الاسرائيليين خلال مواجهات او اثر هجمات او محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل فى هذه الهجمات 34 اسرائيليا واميركيان واريترى وسودانى وفق حصيلة اعدتها فرانس برس.
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مصر 365