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بالصور.. صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب

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بالصور.. صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب بالصور.. صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب
يهتم عمال اليمن بصناعة الطوب الطينى حيث تتسم صناعة الطوب فى اليمن بسمات مختلفة عن باقى الدول حيث نجد أن منذ مئات السنين والطين يعتبر بدون منافس فهومادة البناء الأكثر انتشارا فى اليمن، كونه يتميز بمواصفات وخصائص مختلفة بين المواد الخام الأخرى المستخدمة فى إنتاج مواد البناء للجدران .

ويعتبر الطين من المواد الصحية والبيئية قليلة التكلفة وموفر للطاقة، وعلى أساس هذه المادة تبنى الكثير من المدن اليمنية المأهولة بالسكان حتى الأن، ففى المناخ الحار يعتبر الطوب الطينى المثبت بالنباتات الزراعية أكثر المواد تناسباً مع البيئة والمناخ لما تتميز به من خصائص العزل الحراري، وحتى فى أكثر المناطق حرارة تعطى هذه المادة التكيف اللازم، المناسب مع جسم الإنسان .

وقد شهدت اليمن دمارا هائلا منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين والجيش اليمنى ، ما أدى إلى تدمير الكثير من المبانى والبيوت والأثار اليمنية .

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (1)
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عامل ينتهى من عمله فى صناعة الطوب اليمنى

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (2)
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مجموعة من العمال أثناء عملهم فى صناعة الطوب اليمنى

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (3)
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عامل يمربعد إنهاء عمله فى ضناعة الطوب

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (4)
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عمال مصانع الطوب فى اليمن يحملون الطوب

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (5)
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عامل فى مصانع الطوب رجلاه ملطخة بالطين الذي يستخدم فى صناعة الطوب

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (6)
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عامل يباشر عملة فى صناعة الطوب

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (7)
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أطفال عملون فى صناعة الطوب فى اليمن

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (8)
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البيوت اليمنية المبنية من الطوب المصنوع من الطين

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (9)
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البيوت اليمنية

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (10)
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مجموعة من البيوت اليمنية المبنية من الطوب الطينى

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (11)
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بيت يمنى من الطوب الطينى

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (12)
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مجموعة من البيوت اليمنية

1صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب (13)
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مجموعة من العمال يحملون الطوب الى العربة


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