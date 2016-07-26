بالصور.. صناعة الطوب الطينى فى اليمن.. بين التشييد والبناء ودمار الحرب

يهتم عمال اليمن بصناعة الطوب الطينى حيث تتسم صناعة الطوب فى اليمن بسمات مختلفة عن باقى الدول حيث نجد أن منذ مئات السنين والطين يعتبر بدون منافس فهومادة البناء الأكثر انتشارا فى اليمن، كونه يتميز بمواصفات وخصائص مختلفة بين المواد الخام الأخرى المستخدمة فى إنتاج مواد البناء للجدران .

ويعتبر الطين من المواد الصحية والبيئية قليلة التكلفة وموفر للطاقة، وعلى أساس هذه المادة تبنى الكثير من المدن اليمنية المأهولة بالسكان حتى الأن، ففى المناخ الحار يعتبر الطوب الطينى المثبت بالنباتات الزراعية أكثر المواد تناسباً مع البيئة والمناخ لما تتميز به من خصائص العزل الحراري، وحتى فى أكثر المناطق حرارة تعطى هذه المادة التكيف اللازم، المناسب مع جسم الإنسان .

وقد شهدت اليمن دمارا هائلا منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين والجيش اليمنى ، ما أدى إلى تدمير الكثير من المبانى والبيوت والأثار اليمنية .



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عامل ينتهى من عمله فى صناعة الطوب اليمنى



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مجموعة من العمال أثناء عملهم فى صناعة الطوب اليمنى



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عامل يمربعد إنهاء عمله فى ضناعة الطوب



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عمال مصانع الطوب فى اليمن يحملون الطوب



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عامل فى مصانع الطوب رجلاه ملطخة بالطين الذي يستخدم فى صناعة الطوب



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عامل يباشر عملة فى صناعة الطوب



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أطفال عملون فى صناعة الطوب فى اليمن



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البيوت اليمنية المبنية من الطوب المصنوع من الطين



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البيوت اليمنية



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مجموعة من البيوت اليمنية المبنية من الطوب الطينى



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بيت يمنى من الطوب الطينى



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مجموعة من البيوت اليمنية



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مجموعة من العمال يحملون الطوب الى العربة