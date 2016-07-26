أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ جلدية: حمامات "التان" تسبب سرطان الجلد على المدى البعيد

Google+ Print
أستاذ جلدية: حمامات "التان" تسبب سرطان الجلد على المدى البعيد أستاذ جلدية: حمامات "التان" تسبب سرطان الجلد على المدى البعيد
تفشت فى الآونة الأخيرة ظاهرة "التان" فقد شاع التردد على بعض مراكز التجميل لتغيير لون البشرة من بيضاء إلى سمراء أو برونزى لمواكبة الموضة.

وفى هذا السياق، قال الدكتور "محمد لطفى الساعى" أستاذ واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، إن جميع الدراسات أثبتت بشكل قاطع أن أجهزة التسمير تحمل ضررا كبيرا على الجلد، نظرا لعلاقتها الوطيدة بسرطانات الجلد على المدى البعيد.

وأوضح لطفى أن الولايات الأمريكية منعت مثل هذه الأجهزة، كما لا تسمح بافتتاح مراكز متخصصة بالتسمير، حيث إن لها أضرار ومضاعفات على المدى القريب والبعيد، تتمثل فى إحداث حروق للجلد، إلى أن تصل على المدى البعيد بسرطانات الجلد، وهو ما أكدته جميع الأبحاث والدراسات العلمية.

وأضاف الساعى، أن إحدى الدراسات الحديثة فى معهد أبحاث الوقاية الدولى بمدينة ليون الفرنسية، أكدت على أن استخدام أجهزة التسمير "سولاريوم" تحت سن الـ35 يضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 78%، ووجد أن الأشخاص الذين يستخدمون حمامات التسمير الصناعية لاكتساب لون جلدى أسمر، يزيد خطر إصابتهم بسرطان الجلد بنسبة 20%.

وقد كشفت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA، عن مشروع قرار يتم دراسته حاليا يجبر مصنعى معدات وأجهزة التشميس الاصطناعى على الإشارة بوضوح إلى المخاطر العديدة المترتبة على استخدام مثل هذه المعدات وخصوصا "سرير التشمس".


>بالصور.. بعد إصابتها بسرطان الجلد.. عاشقة "التان" تطلق حملة للوقاية منه

علشان متتحرقيش.. 5 نصائح لتحصلى على تان صحى بعيدًا عن الالتهابات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365