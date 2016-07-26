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وزارة الخارجية المصرية تدين حادث احتجاز رهائن في كنيسة بفرنسا

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وزارة الخارجية المصرية تدين حادث احتجاز رهائن في كنيسة بفرنسا وزارة الخارجية المصرية تدين حادث احتجاز رهائن في كنيسة بفرنسا

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأشد العبارات حادث احتجاز رهائن داخل كنيسة بضاحية روين شماليّ فرنسا، والذي أسفر عن مقتل كاهن الكنيسة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، وعن تضامن حكومة وشعبًا، مع حكومة وشعب دولة فرنسا الصديقة، مؤكدًا علي أن تكرار مثل تلك الحوادث الإرهابية التي تبيح قتل الأبرياء وترويع الشعوب تدعو إلي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، وتوحده من أجل اجتثاث تلك الظاهرة من جذورها، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة التي تبررها وتروج لها.

 

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