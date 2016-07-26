مقتل 7 أشخاص في حادث اصطدام حافلة بشاحنة في دبي

قتل 7 أشخاص، في حادث سير، صباح اليوم، بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في دبي، حسب ما أفادت الشرطة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد وقع الحادث، في شارع الإمارات خلف مطار آل مكتوم الدولي في جنوب المدينة بالاتجاه إلى أبوظبي، عندما “تفاجأ سائق حافلة نقل ركاب متوسطة الحكم بشاحنة متوقفة في المسرب الثالث، جراء تعرضها لحادث سابق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة والاصطدام بها”.

وقالت الشرطة، إن الحادث أدى إلى “وفاة 7 أشخاص تم انتشال جثثهم بعد فك أماكن احتجازهم، وإصابة 13 آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة”، تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف المزروعي أن الحادث الأول وقع بين شاحنة لنقل الحجارة تصل حمولتها إلى 70 طنا، وحافلة من نوع “بيك أب”، ما أدى لتوقفهما وسط الطريق.

واصطدمت حافلة النقل بالشاحنة من الخلف، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير وتهشم واجهتها الأمامية، حسب صورة نشرتها الشرطة.