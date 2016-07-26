اتحاد جدة يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات مع ستانلي ومدرب دجلة

يكشف عادل عصام الدين المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة ومدير المركز الإعلامي لـFilGoal.com حقيقة المفاوضات مع النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة.

وذكرت تقارير صحفية أن اتحاد جدة يسعى لضم الهداف النيجيري، الذي يعد هدفا للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عصام الدين لـFilGoal.com: "لا علاقة لنا بستانلي، ولم نفاوضه".

وأوضح "تعاقدنا مع 3 غير سعوديين هم محمود عبد المنعم "كهربا" وفهد الأنصاري من الكويت وكارلوس فيلانويفا الدولي التشيلي، ويتبقى لاعب رابع".

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كارتيرون

وعند سؤاله عن التقارير الصحفية التي ربطت العميد بمحاولات التواصل مع باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة، رد "كانت الأولوية من البداية للسيد باندو، هو الأفضل في تشيلي وبالنسبة لنا، الآن تركنا للمدرب بعد قدومه حرية اختيار اللاعب الأجنبي الرابع والمفترض أنه سيكون اسما قويا".

وتابع "لم يكن هناك أي تفاوض من أجل كارتيرون، الصحافة كانت تشير إلى أكثر من 6 أسماء مجرد اجتهادات إعلامية كالعادة".

وأتم "طبعا إن كانت هناك مفاوضات لا علم لي بها فهذا شيء أخر تماما، لكن ما أعرفه قد قلته باندو كان المفضل على طول الخط، ولم نفاوض كارتيرون".

ويعد جوزيه لويس سيرا "باندو" مدرب الاتحاد الجديد أحد الأسماء المتميزة في عالم التدريب بتشيلي ودرب أندية مثل كولو كولو التشيلي ويونيون إسبانيولا، وحقق معهما لقب الدوري التشيلي مرة مع كل فريق عامي 2013 و2015 على الترتيب.