صور..الليثى يذهب بكاميرا «بوضوح» ويدخل سيارة الترحيلات مع أبطال فيلم اشتباك

خاض الإعلامى د.عمرو الليثى، تجربة إعلامية خاصة حيث ذهب بكاميرا برنامج “بوضوح” إلى أبطال فيلم “اشتباك” للمخرج محمد دياب، داخل سيارة الترحيلات فى حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الثلاثاء، فى العاشرة مساءًا على شاشة قناة الحياة الاولى.

وتتطرق الحلقة إلى التجربة الخاصة والفريدة لهذا العمل، والذى حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الأخيرة، من مهرجان “كان” السينمائى الدولى، وسط إشادة من النقاد والجماهير.

ويلتقى الليثى مع نجوم العمل فى حوار فنى شيق، وكيف جاءت الفكرة، واختيار أبطال العمل، وردود الفعل عقب عرض الفيلم بمهرجان “كان”.

وحرص الليثى على تسجيل الحلقة مع نجوم العمل فى سيارة الترحيلات فى مشهد مماثل لأحداث الفيلم.