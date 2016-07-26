DOLCE&GABBANA وSHISEIDO Group توقّعان اتّفاقيّة جمال جديدة

DOLCE&GABBANA وSHISEIDO Group توقّعان اتّفاقيّة ترخيص جديدة للنشاطات التجميليّة الخاصّة بدارDOLCE&GABBANA للموضة

أعلنت اليوم Dolce&Gabbana ومجموعة Shiseido Group عن توقيع إتّفاقيّة ترخيص عالميّة حصريّة.

تشمل هذه الاتفاقيّة تطوير وتصنيع وتوزيع مجموعات عطور وماكياج ومستحضرات العناية بالبشرة من Dolce&Gabbana ومستحضرات من Shiseido Group.

وستُطلق Dolce&Gabbana وShiseido Group تعاونهما بشكلٍ رسمي في الأوّل من أكتوبر 2016 (بموجب موافقة السلطات المضادة للاحتكار).

تُعدّ Shiseido Group التي تقدّم التقنيّة الأكثر تطوّراً والأدوات التجميليّة الأكثر جودة، واحدة من أكبر مجموعات مستحضرات التجميل في العالم وتُصنّف الخامسة على الصعيد العالمي*.

وتقوم هذه الشراكة التي يدعمها ماساهيكو أووتاني، الرئيس التنفيذي لـ Shiseido Group، بتأكيد رؤية المجموعة لعام 2020 من خلال استراتيجيّة متوسطة إلى طويلة الأمد لناحية النجاح العالمي المتسارع عن طريق كلّ من النموّ الأساسي والاستحواذات.

تمّ إجراء المفاوضات من قِبل Shiseido Group لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA، ومركز امتياز Shiseido Group في مجال العطور بقيادة لويس ديسازار، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقياShiseido Group EMEA ، والرئيس والرئيس التنفيذي لـ Beauté Prestige International. وستتمّ إدارة ترخيص الجمال من Dolce&Gabbana انطلاقاً من مقرّ Shiseido Group EMEA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في باريس.

ويضيف لويس ديسازارس: "يسرّني ويشرّفني أن أرحّب بعلامة بهذه العراقة ضمن مجموعة علاماتنا. وتشكّل هذه الاتفاقيّة بالنسبة إلينا فرصة فريدة للتعاون مع علامة إستثنائيّة وملهمة لتوليد ابتكار فريد وتجارب جديدة بالنسبة إلى المنتجات. ونتوقّع تآزر بارز ناتج عن هذا التحالف في ظلّ الاستفادة القصوى من النطاق التنظيمي لمقرّ Shiseido Group EMEA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ".

ومن خلال الاستفادة الكاملة من قدرة Shiseido Group في مجال الأبحاث والتطوير، نتوقّع أن تقوم Dolce&Gabbana بتحسين مجموعات منتجاتها ليس في مجال العطور فحسب، بل في مجال مستحضرات الماكياج والعناية بالبشرة أيضاً (حوالي 400 مليون يورو من العائدات في عام 2015 فقط من النشاطات في مجال التجميل). ستقوم مجموعة " Shiseido Group بتوسيع موقعها في قطاع الجمال المترف وستزيد إيراداتها العالميّة بدرجة كبيرة.

كانت شركة J.P. Morgan Limited المستشار المالي لشركة Dolce&Gabbana، وRothschild Global Advisory المستشار المالي لمجموعة Shiseido Group.