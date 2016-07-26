عطر EXQUISITE MUSK جديد Ysl Beaute

جاذبية الشرق اللا محدودة. محاكاة جوهر أفخر المكونات في الطبيعة. الجرأة مجدولة بالدلال المطلق.

ينضم EXQUISITE MUSK كخامس عطر إلى "المجموعة الشرقية" الفاخرة. يُشيد هذا العطر الجديد والجريء بأحد أكثر المكونات الأسطورية في صناعة العطور، وهو العنبر، فيجمع بأسلوب نابض بأناقة راقية بين أفخر أنواع المكونات بكل ما فيها من تناقضات غنية.

عطر يتماوج بأناقة بين الجرأة والجمال المرهف، ليجسد بروعة فريدة غموض الشرق المثير. وهو المكان الذي يعتز به كثيراً السيد إيف سان لوران.

عبق المسك الفاتن، المخفف بخلاصات زهرية. عبير يوقظ الحواس.

رحلة إلى الشرق: تجسيد ثروات الطبيعة

لطالما تبوأ العنبر مكانة رفيعة منذ بدايات اكتشاف العطور – واعتبر أعلى قيمة من الذهب في الشرق الأوسط – واشتق منه جيلاً كاملاً من أجمل الروائح. ومع ذلك، يُحظر الآن استخدامه في صناعة العطور.

فأسندت مهمة ابتكار سحر العبق الحيواني الفاتن للعنبر، إلى خبير العطور البارز Hamid Merati . فقام بمزج مجموعة من خلاصات المسك مع مستخلصات ذات منشأ حيواني، وبمهارته الفذة في كيمياء مزج السوائل والتركيبات، نجح Merati في تجسيد جمال العنبر الأسطوري.

فأثمرت جهوده في مزج أنواع المسك والعود مع خلاصات ذات منشأ حيواني، عن إبداع عطرEXQUISITE MUSK ، النابض بجمال العنبر ببراعة لا مثيل لها، ليعلن استهلال حقبة جديدة في عالم صناعة العطور، كإبداع شرقي.

تفاعل الحواس: مزيج من الجرأة والجمال المرهف

للمحافظة على طابع العطور الخمسة للمجموعة الشرقية، يتمحور عطر EXQUISITE MUSK حول التلاعب بالتناقضات. فاعتمد تصميم بنيته على أساس قوي من خشب العود، ومزيج من المسك مع خلاصات ذات منشأ حيواني مقابل البتشول وراتنج لودنوم. وتمت معالجة كل خلاصة لتمنح الحد الأعلى من قدراتها مع مضاعفة تراكيزها، لتمنح هالة من المسك تحيطك أينما توجهت.

تم مزج أنواع المسك المعتمة والغامقة مع روح الورد وخلاصات جوزة الطيب والقرفة، بينما يطفو الزنجبيل فوقها بتماوج. النتيجة؟ قمة الإثارة والأناقة التي تتحدى الزمن. في حين تمنح التناقضات العميقة للعاطفة المتأججة مع الخلاصات الزهرية انعطافاً عامودياً لشكل رائحة العطر.

البذخ والغموض. التناقض بين الجرأة والجمال المرهف. بطاقة بريدية من الشرق على شكل عطر.

حين يلتقي فن النحت مع فخامة الذهب

يتغنى تصميم زجاجة عطر EXQUISITE MUSK بجمال وفخامة قصر شرقي، فهي تتألق بالرداء الذهبي الأيقوني الذي يُميّز "مجموعة العطور الشرقية".

يتوهج شعار YSL الذي يُعدّ السمة المميزة للجودة والرقي، بأناقة تحت اسم العطر ضمن إطار ذهبي تمت حياكته على طراز فن المشربية الهندسي.

يتوج الزجاجة غطاء مكعب أسود اللون، يذكّرنا وزنه بالبذخ الجريء. بينما تحتضن راحة اليد زجاجة العطر بشكل مريح كرمز للبساطة العصرية. نعومة صورتها الخارجية تناقض الثراء والبذخ الذي تحتضنه بين حناياها.