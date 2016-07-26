أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

عطر EXQUISITE MUSK جديد Ysl Beaute

Google+ Print
عطر EXQUISITE MUSK جديد Ysl Beaute عطر EXQUISITE MUSK جديد Ysl Beaute

الثلاثاء 26-07-2016 15:43

جاذبية الشرق اللا محدودة. محاكاة جوهر أفخر المكونات في الطبيعة. الجرأة مجدولة بالدلال المطلق.
ينضم EXQUISITE MUSK كخامس عطر إلى "المجموعة الشرقية" الفاخرة. يُشيد هذا العطر الجديد والجريء بأحد أكثر المكونات الأسطورية في صناعة العطور، وهو العنبر، فيجمع بأسلوب نابض بأناقة راقية بين أفخر أنواع المكونات بكل ما فيها من تناقضات غنية.
عطر يتماوج بأناقة بين الجرأة والجمال المرهف، ليجسد بروعة فريدة غموض الشرق المثير. وهو المكان الذي يعتز به كثيراً السيد إيف سان لوران.
عبق المسك الفاتن، المخفف بخلاصات زهرية. عبير يوقظ الحواس.
رحلة إلى الشرق: تجسيد ثروات الطبيعة
لطالما تبوأ العنبر مكانة رفيعة منذ بدايات اكتشاف العطور – واعتبر أعلى قيمة من الذهب في الشرق الأوسط – واشتق منه جيلاً كاملاً من أجمل الروائح. ومع ذلك، يُحظر الآن استخدامه في صناعة العطور.
فأسندت مهمة ابتكار سحر العبق الحيواني الفاتن للعنبر، إلى خبير العطور البارز Hamid Merati . فقام بمزج مجموعة من خلاصات المسك مع مستخلصات ذات منشأ حيواني، وبمهارته الفذة في كيمياء مزج السوائل والتركيبات، نجح Merati في تجسيد جمال العنبر الأسطوري.
فأثمرت جهوده في مزج أنواع المسك والعود مع خلاصات ذات منشأ حيواني، عن إبداع عطرEXQUISITE MUSK ، النابض بجمال العنبر ببراعة لا مثيل لها، ليعلن استهلال حقبة جديدة في عالم صناعة العطور، كإبداع شرقي.

تفاعل الحواس: مزيج من الجرأة والجمال المرهف
للمحافظة على طابع العطور الخمسة للمجموعة الشرقية، يتمحور عطر EXQUISITE MUSK حول التلاعب بالتناقضات. فاعتمد تصميم بنيته على أساس قوي من خشب العود، ومزيج من المسك مع خلاصات ذات منشأ حيواني مقابل البتشول وراتنج لودنوم. وتمت معالجة كل خلاصة لتمنح الحد الأعلى من قدراتها مع مضاعفة تراكيزها، لتمنح هالة من المسك تحيطك أينما توجهت.

تم مزج أنواع المسك المعتمة والغامقة مع روح الورد وخلاصات جوزة الطيب والقرفة، بينما يطفو الزنجبيل فوقها بتماوج. النتيجة؟ قمة الإثارة والأناقة التي تتحدى الزمن. في حين تمنح التناقضات العميقة للعاطفة المتأججة مع الخلاصات الزهرية انعطافاً عامودياً لشكل رائحة العطر.

البذخ والغموض. التناقض بين الجرأة والجمال المرهف. بطاقة بريدية من الشرق على شكل عطر.

حين يلتقي فن النحت مع فخامة الذهب

يتغنى تصميم زجاجة عطر EXQUISITE MUSK بجمال وفخامة قصر شرقي، فهي تتألق بالرداء الذهبي الأيقوني الذي يُميّز "مجموعة العطور الشرقية".

يتوهج شعار YSL الذي يُعدّ السمة المميزة للجودة والرقي، بأناقة تحت اسم العطر ضمن إطار ذهبي تمت حياكته على طراز فن المشربية الهندسي.

يتوج الزجاجة غطاء مكعب أسود اللون، يذكّرنا وزنه بالبذخ الجريء. بينما تحتضن راحة اليد زجاجة العطر بشكل مريح كرمز للبساطة العصرية. نعومة صورتها الخارجية تناقض الثراء والبذخ الذي تحتضنه بين حناياها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي