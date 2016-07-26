Aveda العلاج الطبيعي للشعر المتضرر

Aveda Damage Remedy™ لتحصين الشعر المتضرر مع بروتين الكينوا، بروتين القمح وزيت الصويا لإصلاح وحماية وتقوية خصل الشعر المتعبة على الفور

الشرق الأوسط (يوليو 2051) - Aveda™ الفن والعلم في استخلاص الأزهار والنباتات العطرية النقية وصانعة المستحضرات الحرفية المرتكزة على النبات للعناية بالشعر والجسم والعبير العطري Pure-Fume™، تعيد إطلاق أحد امتيازاتها الأكثر شعبية، Damage Remedy™، الترياق المعزز بالنبات لمشاكل العناية بالشعر العالمية: تصميم عبوة Damage Remedy™ الصديق للبيئة يأتي بشكل متناغم نقي مُعاصر، يتبع سجل الشركة بخصوص استخدام مواد معادة التدوير.

كل المنتجات في المجموعة تطرح هذه التعبئة الصديقة للبيئة. يأتي Damage Remedy™ Restructuring Shampoo في عبوة مصنوعة 100% من البوليثيلين PCR عالي الكثافة (HDPE)، ويأتي Restructuring Conditioner و مستحضرات المعالجة في أصابع بنسبة 65% من PCR HDPE.

تقول أنطوانيت بيندرز مدير الإبداع العالمي لدى Aveda: "الشعر المتضرر هو المشكلة الأساسية التي يعاني منها الكثيرون، حيث يكون الشعر ضعيفاً، عرضة للتكسر ومن الصعب التعامل معه. سواء من اللون أو من العلاجات التركيبية، تجفيف الشعر بالمجفف الكهربائي أو المكواة المسطحة، ينتج الضرر من جميع أساليب التعرض اليومي للمؤثرات البيئية. سيقوم Damage Remedy™ بإصلاح جميع أنواع الشعر وحمايته وتقويته لابتكار الأساس المثالي لتصفيفه بشكل جميل."

يطرح Damage Remedy™ ثنائية من العلاجات التي تقدم نتائج إصلاح فورية، وتحمي وتقوي الشعر. Damage Remedy™ Daily Hair Repair هو منعم يترك على الشعر، ثبت سريرياً قدرته على تحسين الشعر بنسبة 26% مع بروتين الكينوا والمعالجة المركزة Intensive Restructuring Treatment مرة في الأسبوع التي تقوي الشعر المتضرر والمعالج كيميائياً. يتضمن النظام أيضاً Damage Remedy™ Restructuring Shampoo and Conditioner.

يقول تشاك بينيت، نائب الرئيس في قسم العناية بالأرض والمجتمع لدى Aveda: "في Aveda نستعرض تصاميم معقولة للعبوات تماماً مثل ابتكار منتجاتنا المدعمة بقوة النبات كمحور لمهمتنا، نقلل مواد التعبئة قدر الإمكان مع الالتزام بجودة ومعايير بيئية صارمة. مبادرتنا الأقوى في هذا المجال هي استخدام مواد معادة التدوير بعد الاستهلاك (PCR) قدر الإمكان، مع توسيع رؤيتنا في تعزيز البيئة والجمال."

لمن يحتاجون لقليل من الحب والعناية، زيارة لصالون Aveda الرائد في دبي هي الحل. معالجة نباتية مع Damage Remedy TM Penetrating Protein هو معالجة حرفية لتقوية الشعر مع الكينوا والحمض الآميني المستخلص من الشمندر السكري الذي يخترق بعمق لتقوية وإصلاح الشعر الضعيف، فيتركه قوياً وممتلئاً بالمرونة الطبيعية. ثبتت المعالجة سريرياً لتصلح الشعر التالف في خمس دقائق – ولتحسن النعومة حتى 84%.

الزوار مدعوون لزيارة صالون Aveda الرائد في دبي الموجود على السطح في الغاليريا مول، شارع الوصل في جميرا 1 لاستشارة مجانية في أي وقت. استشاريوا Aveda المدرّبين في العناية بالشعر والبشرة والجسم سيقومون بالمساعدة في اختيار المنتجات وفقاً للمشاكل الفردية ويمكنهم أيضاً تقديم تجارب منتجات للتجربة قبل الشراء.

رسالة Aveda

رسالتنا في أفيدا/ Aveda هي العناية بالعالم الذي نعيش فيه، بدءاً من المنتجات التي نصنعها إلى الطرق التي نرد بها الجميل للمجتمع. في أفيدا/Aveda نسعى جاهدين لنكون مثالا يُحتذى به في ريادة حماية البيئة ومسؤوليتنا تجاهها، وذلك ليس في عالم الجمال فحسب، إنما في جميع أنحاء العالم.