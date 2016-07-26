خطوات تطبيق الضفائر الإفريقية في المنزل

نحبّ دائماً التغيير في تسريحة الشعر والمكياج والملابس لنشعر ببعض التجدّد، فحتى الشعر الناعم السلس الذي نحبّه قد تأتي أيّام نشعر فيها بالملل منه أو حتى نشعر بحاجة إلى تغيير تسريحة الشعر المعتادة. ولعلّ من أبرز التسريحات التي عادت بقوة، وهي غير مألوفة، تسريحة ضفائر الأفارقة الجذابة واللافتة للنظر.

إليك هذه النصائح من "سيِّدتي نت" لتطبيق تسريحة ضفائر الأفارقة بنجاح:

1-اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم جيداً، ثمّ ابدئي تمشيطه بمشط واسع، قبل أن يجفّ تماماً.

2-قومي بتطبيق ماسك لترطيب وتلميع شعرك؛ وذلك بخلط ملعقتين من الشوفان بملعقة من العسل والقليل من الماء وقطرات من عصير الليمون، ثمّ افركي شعرك بالخليط. انتظري لمدّة عشر دقائق، واشطفي شعرك بالماء الدافئ، وليكن ذلك بمعدّل مرة أسبوعياً، لأن الشوفان يُعتبر مطهراً طبيعياً، كما أنه يحتوي على بروتين يساعد على ترطيب فروة الرأس.

3-استخدمي زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا للحفاظ على ليونة شعرك ورطوبته لفترة أطول.

4- قومي بقصّ أطراف شعرك قبل تطبيق الضفائر لتحصلي على شعر متساوٍ ومتألق.

5- أبعدي شعرك من البخار والحرارة حتى لا يجفّ أثناء عمل الضفائر، ولا تنسي شراء ربطات الشعر الصغيرة الملوّنة.

6-قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء صغيرة، ثمّ قومي بجدل ضفائر صغيرة في كلّ أنحاء شعرك، وتحلّي ببعض الصبر، لأن العمل قد يأخذ منك وقتاً طويلاً. ولكنّ النتيجة ستكون مرضية بالتأكيد.