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مكياج Beach Nudes للصيف من بوبي براون

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الأربعاء 27-07-2016 17:38

"الاسترخاء، السهولة والروعة – كل ما يعنيه الجمال في فصل الصيف من معنى" – بوبي براون
بوبي تقدم مجموعة Beach Nudes – جوهر الجمال الصيفي. مجموعة بسيطة وجذابة مستوحاة من التألق المثالي الملفوح بالشمس. تطرح ثلاث لوحات لونية جديدة للعيون لمظهر سهل في الصيف، إضافة إلى ألوان جديدة رائعة للخدود والشفاه. إنها طريقة سلسة لا تحتاج إلى جهد للحصول على مظهر برونزي مرتاح للأيام الدافئة على الشاطئ، ليالي الصيف الرائعة والمزيد.

Sunkissed Eye Palette الجديدة محدودة الإصدار
لوحة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها للمظاهر السهلة لكل يوم، 4 لوحات عيون لونية سهلة الحمل وتأتي بعلبة فخمة نحاسية وردية. تضم الألوان البرونزية، الذهبيية والطبيعية لمظاهر عيون تتدرج ما بين الناعمة إلى المتقدة سهلة وسلسة تماماً مثل قضاء يوم على الشاطئ.

متوفرة بـ 3 درجات لونية: Sunkissed Pink، Sunkissed Nude، Sunkissed Gold
سعر البيع المقترح: 270 درهم

Bronzing Powder الجديدة –
الصيف ينادي لتألق برونزي مفعم بالصحة. هذا البرونزر الناعم الحريري المت يمنح البشرة لمسة دافئة على الفور بلون جميل طبيعي، والفضل بذلك يعود إلى المزيج المثالي للدرجات اللونية الحمراء والبنية (الألوان التي قد تجدونها بالاسمرار الطبيعي). تقترح بوبي استخدام Bronzing Powder على مدار العام لمظهر ملفوح بالشمس.

متوفر: Stonestreet الجديد، Elvis Duran
سعر البيع المقترح: 225 درهم

Sheer Lip Color ألوان محدودة الإصدار
تنساب تركيبته الخفيفة الرائعة بسلاسة وتجانس، فتضفي لمسة نهائية شفافة لامعة رائعة. تمت صياغته بزبدة الشيا، زبدة المورومورو وزيوت مشمش كيرنال، يقوم Sheer Lip Color بالتجديد والتغذية فيحسن من الحالة العامة للشفاه على الفور ومع مرور الوقت. يطرح ثلاثة ألوان صيفية لمظهر منتعش، جميل مسترخي.

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سيدتي

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