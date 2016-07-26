حقائق غريبة يخفيها شكل حاجبك عنك

تغيّرت اتجاهات الحواجب في الآونة الأخيرة، وأصبحت النساء يتّخذن المزيد من الحذر عند اختيار أشكال حواجبهن، لأنّ الدراسات أثبتت أنّ شكل الحاجب يكشف عن شخصية المرأة.

إليك في هذا الموضوع أهمّ أشكال الحواجب والحقائق التي تخفيها. تابعي التفاصيل، واكتشفي ما هي شخصيتك، وأيّ نجمة تشبهين من خلال رسمة حاجبك.

الحواجب الطبيعية مثل كارا ديلافين

إذا كنت لا تهتمّين كثيراً بحواجبك، وتتركينها على طبيعيتها مثل كارا ديلافين، فهذا يعني أنك امرأة عفوية وسريعة البديهة، وتحبّين الإطلالات الرياضية، وتعشقين المكياج الدخانيّ العفوي، بالإضافة إلى تسريحات الشعر المنسدل الفوضويّ.

الحواجب المقوّسة مثل بيونسيه

النساء اللواتي يتمتّعن بحواجب مقوّسة يُعتبرن مبدعات جداً مثل بيونسيه، بالإضافة إلى ذكائهن الشديد، وهن العارفات بكيفية الهروب من الحالات الحرجة. ومن دون شكّ هنّ مصدر ثقة. هذه المرأة تعشق الموضة، وتحبّ الإطلالات الطبيعية، لكن بلمسة غريبة. ثمة صفة سلبية لدى صاحبات الحواجب المقوّسة؛ إنّهن لا يتقبّلن الرأي الآخر.

الحواجب المستقيمة مثل جيسيكا ألبا

النساء مع مثل هذا النوع من الحواجب ولدن قادة. ومثل جيسيكا ألبا، هنّ يُعتبرن من أفضل النساء الناجحات، لأنهنّ يعرفن كيف يتركن جانباً حياتهن الشخصيّة عندما يتعلّق الأمر بالعمل. كذلك يعرفن أيضاً ما يريده الناس، وباستطاعتهن الاستماع وتقبّل أفكار وآراء الآخرين. لكنهن مقابل كلّ هذه الصرامة لديهنّ جانب خفيّ مرح جداً في شخصيتهن. وحتى في عالم الجمال، إنهن يُعتبرن قادة في أساليبهن الجديدة المناسبة لهن.

الحواجب المثلثة مثل ريتا أورا

تحبّ المرأة ذات الحواجب المثلثة الاهتمام كثيراً بمظهرها. من النوادر رؤيتها من دون مكياج. هذه المرأة تكون عاطفية وحسّاسة جداً في أغلب الأحيان، ويمكن أن تنفجر بالبكاء فقط من خلال الاستماع إلى أغنية حزينة أو من خلال مشاهدة فيلم رومانسيّ، لأنها ـ في أغلب الأوقات ـ تأخذ الأمور بطريقة شخصية. تتصرف بتلقائية وعفويّة، ولكنها في الوقت نفسه تحاول ألا تؤذي الناس بأقوالها وأفعالها.

الحواجب الرفيعة مثل باميلا أندرسون

تُعتبر صاحبات هذه الحواجب جميلات مثل باميلا أندرسن لكن في أعماق شخصياتهن حياة من الضياع وعدم الاستقرار. إنهن يجدن صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات، يتصرّفن وكأنّ حياتهن لعبة، ولا يدركن أنهنّ قد يلحقن الضرر بالآخرين. ولكن مثل باميلا يتميّزن بطيبة عالية.