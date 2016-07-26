أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الكنائس فى الاراضى المقدسة يدين الهجوم على كنيسة فى فرنسا

Google+ Print
مجلس الكنائس فى الاراضى المقدسة يدين الهجوم على كنيسة فى فرنسا مجلس الكنائس فى الاراضى المقدسة يدين الهجوم على كنيسة فى فرنسا
أدان مجلس الكنائس الكاثوليكية فى الاراضى المقدسة الثلاثاء الهجوم على كنيسة فى شمال غرب فرنسا الذى اسفر عن مقتل كاهن ذبحا وتبناه تنظيم داعش.

وقال مجلس الاساقفة فى بيان "صدمنا اليوم من الهجوم الارهابى (..) وذبح كاهن بدم بارد هناك"، مؤكدا ان "كل كنائس الاراضى المقدسة تقدم تعازيها إلى كنيسة وشعب فرنسا".

واضاف البيان "من الاراضى المقدسة التى لا تزال تعانى من العنف وعدم الاستقرار، نرفع صوتنا لنحث على وقف استخدام العنف باسم الدين واستخدام الدين بدلا من ذلك كطريق لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين جميع الامم".

وقتل كاهن ذبحا فى عملية احتجاز رهائن الثلاثاء فى كنيسة فى سانت اتيان دو روفريه نفذها رجلان قتلتهما الشرطة.

وتزيد هذه العملية من التوتر فى البلاد التى تعرضت لسلسة اعتداءات خلال الفترة الاخيرة تبناها التنظيم الجهادى.

ويأتى هذا التطور بينما فرنسا فى حال تأهب بعد اسبوعين على الاعتداء الذى نفذه تونسى بشاحنة تبريد فى مدينة نيس فى جنوب فرنسا وقتل خلاله 84 شخصا واصيب اكثر من 350 آخرين. وقد تبناه ايضا تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365