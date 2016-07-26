مجلس الكنائس فى الاراضى المقدسة يدين الهجوم على كنيسة فى فرنسا

أدان مجلس الكنائس الكاثوليكية فى الاراضى المقدسة الثلاثاء الهجوم على كنيسة فى شمال غرب فرنسا الذى اسفر عن مقتل كاهن ذبحا وتبناه تنظيم داعش.

وقال مجلس الاساقفة فى بيان "صدمنا اليوم من الهجوم الارهابى (..) وذبح كاهن بدم بارد هناك"، مؤكدا ان "كل كنائس الاراضى المقدسة تقدم تعازيها إلى كنيسة وشعب فرنسا".

واضاف البيان "من الاراضى المقدسة التى لا تزال تعانى من العنف وعدم الاستقرار، نرفع صوتنا لنحث على وقف استخدام العنف باسم الدين واستخدام الدين بدلا من ذلك كطريق لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين جميع الامم".

وقتل كاهن ذبحا فى عملية احتجاز رهائن الثلاثاء فى كنيسة فى سانت اتيان دو روفريه نفذها رجلان قتلتهما الشرطة.

وتزيد هذه العملية من التوتر فى البلاد التى تعرضت لسلسة اعتداءات خلال الفترة الاخيرة تبناها التنظيم الجهادى.

ويأتى هذا التطور بينما فرنسا فى حال تأهب بعد اسبوعين على الاعتداء الذى نفذه تونسى بشاحنة تبريد فى مدينة نيس فى جنوب فرنسا وقتل خلاله 84 شخصا واصيب اكثر من 350 آخرين. وقد تبناه ايضا تنظيم داعش.