تقرير في الجول - الصفقة الثانية لريال مدريد تحصد ' 7 ضحايا ' خلال المعسكر الإعدادي!

مازال ريال مدريد خارج سوق الإنتقالات هذا الصيف ولم يقم سوى بإعادة شراء ألفارو موراتا من يوفينتوس الإيطالي ليكون هو اللاعب الوحيد الذي انضم لريال مدريد كتدعيم لصفوف الفريق حتى الأن وعلى الرغم من بدء الموسم الإعدادي تحت قيادة زين الدين زيدان في مونتريال بكندا.

ولكن منذ اليوم الأول للمعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليا بكندا تواجدت الصفقة الثانية لريال مدريد وهو المعد البدني الإيطالي أنطونيو بنتوس في ظهور غير متوقع من جانب متابعي تدريبات ريال مدريد ليكون هذا هو التدعيم الثاني فقط لريال مدريد ولكن خارج الخطوط.

من هو بنتوس ؟

المدرب الإيطالي -53 سنة- سبق له وقام بالتدريب في الدوري الإيطالي مع يوفينتوس وتولى تدريب مدرب ريال مدريد نفسه خلال تلك الفترة وتواجد أيضا بالدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي وسندرلاند ووستهام وبالدوري الفرنسي مع موناكو ومارسيليا وليون.

مكالمة هاتفيه من زيدان لمدربه السابق بيوفينتوس كانت كفيله بإقناعه للإنضمام لفريق عمله بريال مدريد وعلى الرغم من رفض ليون ومديره التنفيذي لأي إمكانية لخروج أنطونيو بنتوس من نادي ليون وتمسكهم بالعقد الجديد الذي وقعه المدرب مع النادي الفرنسي والذي يمتد حتى 2019.

وكان رئيس ليون قد صرح أكثر من مرة برفضه لعملية انتقال أنطونيو بنتوس إلى ريال مدريد ومقاومته لتلك الصفقة والتهديد بشكوى ريال مدريد للفيفا ليقرر المدرب الإيطالي والنادي الإسباني بفسخ تعاقد المدرب مع ليون من جانب واحد ودفع الشرط الجزائي المتواجد بالعقد والذي يتيح للمدرب الرحيل بعد 15 يوم من إبلاغ النادي بقراره.

إصابات مدريد

النادي الملكي الموسم الماضي كان من أكثر الأندية الأوروبية تعرضا للإصابات حيث تخطى عدد إصابات الفريق الـ30 إصابه عضلية ومكرره بالموسم الماضي، فعلى سبيل المثال فإن الـBBC ثلاثي هجوم ريال مدريد: بيل ورونالدو وبنزيما لم يشاركوا معاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي سوى ف 4 مباريات بسبب الإصابات المختلفه.

وفي الدوري الإسباني غاب الثلاثي عن مجموع 27 مباراة بسبب إصابات مكرره بالنسبة كل لاعب: حيث كان يعاني جاريث بيل من شد عضلي مكرره بعضلة "السمانه" في حين كان يعاني بنزيمة من إصابه مكرره بالعضلة الخلفيه وغاب رونالدو عن نهاية الليجا بسبب إصابة بالعضله الخلفيه.

"هذا فقط يومنا الأول"

كان هذا تعليق أنطونيو بنتوس بعد ظهوره الأول في تدريبه الأول مع ريال مدريد بمدينة مونتريال في كندا حيث بدأ ريال مدريد معسكره الإعدادي لموسم 2016/2017، قد يكون من المبكر الحكم على طريقة عمل بنتوس وفعاليتها ولكن تأثيره كان واضح على لاعبي الفريق وزيدان الذي شارك اللاعبين التدريبات البدنية اليوم.

أكثر من لاعب بصفوف ريال مدريد سلط الضوء على قوة التدريبات البدنية التي يقوم بها الفريق حاليا مقارنة مع السنوات السابقه فأوضح فاران بأن الموسم الإعدادي الحالي هو الأصعب والأقوى خلال الـ6 سنوات الأخيره في مدريد وهي فترة تواجده بالنادي الإسباني.

8 ضحايا

"هذا الموسم مهارتكم لن تكون كافيه، عليكم بذل مجهود كبير"

كان هذا تعليق زيدان على التدريبات البدنية بقيادة بنتوس بمعسكر ريال مدريد الذي بدأ منذ 9 أيام ومنذ ذلك الوقت كان بينتوس هو القائد الأول لتدريبات الفريق بضوء أخضر من زيدان الذي أصبح يتدرب مع اللاعبين "بدنيا" تحت قيادته قبل أن يبدأ التدريبات الفنية منذ ثلاث أيام من أجل تجربة بعد الخطط الفنية لمباراة السوبر الأوروبي بعد 15 يوم.

تدريبات ريال مدريد تمتد لما يقارب الساعتين، تبدأ بساعة من التدريبات البدنية يتبعها تدريبات فنية بالكرة وينهي اللاعبين التدريبات بجري 5 كيلومتر وهو التدريب الذي يحصد عدد من "ضحايا" الشد العضلي وكان من بينهم مارسيلو وبنزيما وأسيسنسو والمدافع الناشئ أشرف ولاعب وسط الشاب ماركوس يورينتي وماريانو ودانيلو