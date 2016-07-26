مؤتمر جمعية الزهايمر العالمى: المنشطات الجنسية تساعد على منع الخرف

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة تم عرضها مؤخراً عبر مؤتمر جمعية الزهايمر البريطانية، إذ قالوا إن المنشطات الجنسية التى تحتوى مركبات "سيلدينافيل" و"تادالايل" قد تساعد فى منع ظهور الخرف والزهايمر.

وأوضح الباحثون عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مادتى "سيلدينافيل" و"تادالايل" المستخدمين لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال تم اختبارها على 24 شخصاً من المتطوعين البريطانيين لمعرفة ما إذا كان العلاج يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ أم لا.

ووجد الباحثون من جامعة سانت جورج فى لندن، أن العلاج يمكن أن يستخدم للمساعدة على منع أو إبطاء ظهور الخرف الوعائى عن طريق ضخ الدم إلى الدماغ، الذى يؤثر على 150 شخصا فى المملكة المتحدة البريطانية.

وقال الباحثون إن الخرف الوعائى هو الشكل الثانى الأكثر شيوعا للخرف بعد مرض الزهايمر، مما يسبب ضعف الذاكرة والتحدث ومشاكل التركيز، لافتين إلى أن السبب فى حدوث هذه المشكلة هو مرض الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

وأضاف مؤلف الدراسة "أتيكوس هانسورث" فى مؤتمر الجمعية الدولية لمرض الزهايمر فى تورونتو، أن هذه المبادرة تأتى لاستخدام الأدوية الموجودة والمفهومة جيداً والآمنة لأغراض مختلفة مثل علاج الخرف.

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