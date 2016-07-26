لميس جابر لـ «أسماء مصطفى»: تيران وصنافير سعوديتان.. ولم يمت عليهما عسكري مصري واحد

قالت الكاتبة والنائبة البرلمانية لميس جابر، إن مجلس النواب الحالي “مختلف”، مستندةً في ذلك إلى أنه جاء بانتخابات “حرة”، فضلًا عن أنه لا يوجد به حزب حاكم.

وأضافت أنه يحتوي على كل الأصناف، الأشكال، والانتماءات.

جاء ذلك خلال تصريحاتها بحلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “نهار جديد”، المذاع على شاشة “النهار”، من تقديم الإعلامية أسماء مصطفى.

وأوضجت “جابر”، أنه ” رغم كل هذا التنوع داخل البرلمان، إلا أنه لا يحتوي على أية مشاكل، وأن من يدعي وجود “خناقات” بالمجلس، فهو يشوّه الصورة ولا يجمّلها”، مضيفةً:” التريقة وإن إحنا بقينا نشوف الوحش بس من ضرايب ثورة 25 يناير”، على حد قولها .

وأكّدت الكاتبة والنائبة لميس جابر، أنها خلال الأيام القليلة الماضية، وجدت ما كانت تبحث عنه ألا وهو أرشيف البرلمان، وبدأت في رحلة البحث عن بداية الإتفاقية التي عقدها النحاس باشا في برلمان 1950، والتي تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، موضحةً أنها عندما أعلنت عن رأيها مؤخرًا في قضية الجزيرتين، كان بناءً على معرفتها السابقة بالأحداث التاريخية ومن خلال قراءتها لما كتبه جمال حمدان، محمد حسنين هيكل، وعبدالعظيم رمضان.

وأشارت “جابر”، إلى أن هذه الوثائق التي تبحث عنها، سوف تقوم بتصويرها ونشرها بمجرد العثور عليها.

وأوضحت النائبة، أن 90% من “اللي قعدوا يهيصوا على مصرية تيران وصنافير..أول مرة يسمعوا عنها أساسًا”، وأن هذه الجزيرة غير مأهولة و”واعرة جدًا”، ولم يمت عليها عسكري واحد، مشيرةً إلى أنها تحتوي على قوات أمنية محدودة جدًا منذ اتفاقية كامب ديفيد.