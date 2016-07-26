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مشروعات استثمارية بقيمة 6 مليار جنيه للشركة المصرية السعودية بعدة محافظات

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مشروعات استثمارية بقيمة 6 مليار جنيه للشركة المصرية السعودية بعدة محافظات مشروعات استثمارية بقيمة 6 مليار جنيه للشركة المصرية السعودية بعدة محافظات

المهندس درويش حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب – أرشيفية

قال المهندس درويش حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن هناك استثمارات جارية للشركة – ضمن خطتها الاستثمارية التوسعية – تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات جنيه.

وأكد حسنين – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن الخطة الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمملوكة مناصفةً بين الحكومتين المصرية والسعودية، تضمن توسعاتها في مشروعات مختلفة، ومتنوعة بالعديد من محافظات ، فضلًا عن بعض المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروعاتها السياحية الفندقية تشمل:” مدينة دمياط الجديدة، محافظة أسيوط، وبعض المناطق المميزة بمحافظة القاهرة”.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، بعض مشروعات الشركة في المرحلة المقبلة التي تدخل ضمنها خطتها التوسعية وهي” توقيع عقدًا مع شركة هيلتون العالمية لإدارة فندق أربع نجوم بدمياط الجديدة تتراوح استثماراته بين 100 و120 مليون جنيه”.

وأضاف أنه من المقرر أن يقام داخل الفندق مشروع “سيكون ريزورت” السكني السياحي، وهو أحد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أراضي الحصة العينية، وتبلغ مساحة أرض المشروع 7ر17 فدان، وسينفذ الفندق على مساحة 8800 متر مربع، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 130 غرفة وجناحًا.

ومن المتوقع افتتاحه منتصف عام 2018، حيث أن الشركة تعاقدت مع هيلتون العالمية، لضمان إدارة المشروع وفقًا للمعايير الفندقية فضلًا عن أنها من كبرى شركات الإدارة العالمية.

وأشار المهندس درويش حسنين، في هذا الصدد إلى مشروع أبراج “سيكون نايل تاورز”، الذي تنفذه الشركة على كورنيش النيل باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه، قد تم تنفيذ نحو 35% من الأعمال الإنشائية التي تمثل الجزء الصعب من المشروع من أساسات وطوابق تحت الأرض، وينفذه تحالف شركتى المقاولات “أرابتك”، و”سياك”، وأضاف أنه من المتوقع تشغيله منتصف العام المقبل.

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