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المركزي للتعبئة والإحصاء: مؤشر إنفاق الأسرة على الطعام والشراب بلغ 34.4%

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المركزي للتعبئة والإحصاء: مؤشر إنفاق الأسرة على الطعام والشراب بلغ 34.4% المركزي للتعبئة والإحصاء: مؤشر إنفاق الأسرة على الطعام والشراب بلغ 34.4%

أرشيفية

كشف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن وصول مؤشر الانفاق الكلي للأسرة على الطعام والشراب ليصل إلى 34.4% يعني تحسن مستويات المعيشة خاصة في ظل انخفاضه من 37% في البحث السابق، و40% في البحث الاسبق، مشيرًا إلى أن نسبة الإعاقة في المجتمع المصري لا تتعدى 1.9% وهو ما يؤكد النتائج التي ظهرت في بحث محافظة المنوفية والذي بلغ 1.7% عام 2014 وينهي الجدل المثار حول ان نسبة المعاقين تصل إلى 15% من المجتمع.

وأوضح أبو بكر، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والانفاق بحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إصدار النتائج النهائية الخاصة بالتعداد السكاني والمنشآت عقب انتهاء عمليات البحث الميداني بشهرين.

وأضاف الجندي، أن نتائج التعداد تم تقليص الوقت التي يستغرق لإعلانها من 18 شهرا عام 2006، لشهرين فقط خلال البحث الجديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ شعار لهذا التعداد هو “ثقة وإصرار وجودة”.

 

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