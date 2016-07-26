طرح 8 مناقصات فى 3 مدن جديدة لتنفيذ أسوار وبوابات بـمشروع"دار مصر"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 8 مناقصات فى 3 مدن جديدة وذلك لتنفيذ عدد من الخدمات بمشروع دار مصر

من أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى بيان اليوم ، أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال الأسوار والبوابات الخاصة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، كما سيتم طرح أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لطريق الواحات من طريق القاهرة الفيوم وحتى مدخل مشتل الجهاز، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

فيما أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء مبنى مدرسة تعليم أساسى، ومبنى مدرسة ثانوى، ومبنى حضانة طفل، ومسجد، ونقطة شرطة، بمنطقة 266 فداناً عمارات إسكان اجتماعى، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفى السياق ذاته أضاف المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها، والمزروعات المختلفة، وشبكات الرى، ببعض المناطق بالحى الرابع، وإسكان عثمان، وغرب الجولف (1)، والدبلوماسيين، بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 6 محال تجارية بالمنطقة الصناعية (منطقة الورش الحرفية ومنطقة الصناعات الصغيرة)، بمساحات تتراوح بين 19م2 و40م2، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلنى.

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