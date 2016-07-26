رئيس الشرقية للدخان أمام البرلمان: السجاير قضية أمن قومى

قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، إن السجائر أصبحت بمثابة قضية أمن قومى، قائلا: "المدخن يبحث عن السكر والشاى ورغيف العيش وعلبة سجاير".

وأوضح هارون خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الدولة تخسر 3 مليارات جنيه سنويا من السجائر المغشوشة والمهربة والموجودة فى كل مناطق الجمهورية، قائلا: "هناك كراتين تباع فى مزاد تابع لوزارة المالية وهى مُحرزة منذ عام 2013 وانتهت صلاحيتها منذ 3 سنوات"، مطالبا بزيادة أسعار السجائر قائلا: "الملايين تدخل جيوب أرباب السوابق وتجار السوق السوداء يوميا، والطلب زاد عن العرض وبندرس إغلاق الشركة 3 أيام أسبوعيا".

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